3 جلسات في اليوم الأخير للملتقى العلمي الدولي الثالث

استمرت فعاليات الملتقى العلمي الدولي الثالث لليوم الرابع والأخير، حيث ضم ثلاث جلسات.



كانت الجلسات الثلاث بعنوان (الموسيقى الروحية ودورها في ترسيخ قيم التعايش)، وترأس الجلسة الأولى الدكتور زين نصار الأستاذ المتفرغ بقسم النقد الموسيقي بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون بمصر، وشارك فيها الدكتور محمد سيف الدين علي، نائب عميد الدراسات العليا بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وكان بحثه بعنوان «الموسيقى الروحية ودورها في ترسيخ قيم التعايش.. المديح النبوي في السودان نموذجا»، وشارك أيضا الدكتور وليد حمد محمد، مستشار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وكان بحثه بعنوان «الموسيقى الروحية الكويتية في إطار اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي 2003».



كما شارك الدكتور خيري إبراهيم الماط، أستاذ متفرغ بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، ومؤسس المشروع القومي لإحياء الموسيقى والأدب المصري القديم، وكان بحثه بعنوان «الآلات الموسيقية المصرية القديمة وأهميتها في نشر ثقافة تراث الموسيقى الفرعونية والحفاظ عليها من الاندثار»، وأيضا شارك الدكتور شريف حمدي، أستاذ السولفيج والإيقاع الحركي والارتجال بكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وكان بحثه بعنوان «الموسيقى الروحية عند المصريين القدماء».



كما شاركت الدكتورة داليا عبدالحق بدير، الأستاذ المساعد بقسم الأداء شعبة البيانو كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان، وكان بحثها بعنوان «دور الإنشاد الهيروغليفي في إحياء ونشر تراث الموسيقى والأدب المصري القديم» أما الجلسة الثانية فقد ترأسها الدكتور حسن شرارة، أستاذ الفيولينه، العميد السابق للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار بمصر، وشارك بها وليد علي الحداد، رئيس قسم الغناء العربي بالمعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت، وجاء بحثه بعنوان «فن المالد ودوره في ترسيخ قيم المحبة والإخاء في المجتمع الكويتي»، وتيمور يوسف، الأستاذ غير المتفرغ بالمعهد العالي للموسيقى العربية قسم الآلات بأكاديمية الفنون بمصر، وجاء بحثه بعنوان «الموسيقى الروحية ودورها في ترسيخ قيم التعايش» كما شارك الدكتور عبدالله شمو، الأستاذ المساعد بكلية الموسيقى والدراما بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحاء بحثه تحت عنوان «موثوقية العلاقة بين قيم التصوف والقيم الموسيقية للإنشاد والمديح وأثرها في بناء المجتمع وإرساء قيم التعايش السلمي» كما شاركت رانيا مراد مبروك، مدرس دكتور بقسم الإعلام كلية الآداب بجامعة أسيوط، وكان البحث بعنوان «توظيف الموسيقى في الأعمال الدرامية ودورها في تحقيق التأثير الدرامي».



أما الجلسة الثالثة فترأسها الدكتور وليد السيف مستشار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، وشارك فيها الدكتور رجاء موسى عبدالخير، رئيس قسم الموسيقى بكلية الموسيقى والدراما جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وجاء بحثه بعنوان «دور الموسيقى الأجنبية في الاغتراب الموسيقي (دراسة تطبيقية على ورش ومهرجانات المراكز الثقافية الأجنبية في السودان)، وشارك أيضا الدكتور عاطف إمام فهمي، أستاذ آلة الناي والعميد السابق للمعهد العالي للموسيقي العربية بأكاديمية الفنون، وجاء بحثه بعنوان «فنون أداء الموسيقى والغناء الصوفي في مصر وبعض الدول العربية والإسلامية»، كما شاركت الدكتورة زينب محمد العربي أستاذ آلة القانون والعميد السابق للمعهد العالي للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون بمصر، وكان البحث بعنوان «دور الموسيقى الروحية في بعض أعمال كل من محمد الكحلاوي وعطية شرارة وأثرها في المجتمع المصري».