الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد البطش شمال غزة

شيع الفلسطينيون في بلدة جباليا شمال قطاع غزة، مساء اليوم الخميس، جثمان الشهيد المهندس فادي البطش الذي تم اغتياله السبت الماضي في ماليزيا.



وكان جثمان الشهيد البطش قد وصل إلى قطاع غزة، مساء اليوم، عبر معبر رفح البري، وجرت مراسيم استقباله على معبر رفح، بمشاركة فصائلية وشعبية واسعة، حضرها العديد من الشخصيات الفصائلية.



كان قائد الشرطة الماليزية قد أكد أن شخصين يستقلان دراجة نارية أطلقا أكثر من 14 رصاصة على البطش (35 عاما) السبت الماضي، قرب منزله شمال كوالالمبور، وأن إحدى الرصاصات أصابت رأسه بشكل مباشر، فيما أصيب جسده بوابل من النيران ما أدى إلى استشهاده على الفور.

