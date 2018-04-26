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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 09:31 م

البورصة تربح 24.6 مليار جنيه في 4 جلسات وتباين بأداء مؤشراتها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
أ ش أ
dostor.org/2145784

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، المقتصر على 4 جلسات بسبب عطلة عيد تحرير سيناء، مكاسب بلغت 6ر24 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة 006ر1 تريليون جنيه مقابل 4ر981 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغ نسبته 5ر2 %.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي إيجي اكس 30 بنسبة 27ر3 في المائة ليبلغ مستوى 18363 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس 70 بنحو 15ر0 في المائة ليبلغ مستوى866 نقطة، فيما ارتفع مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 81ر0 في المائة ليبلغ مستوى 2292 نقطة، بالنسبة لمؤشر إيجي اكس 20 فسجل ارتفاعًا بنحو 69ر2% ليبلغ مستوى 18533 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي انخفضت لتبلغ نحو 8ر8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 373ر1 مليون ورقة منفذة على 135 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2ر9 مليار جنيه وكمية تداول 373ر1 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وفيما يتعلق بورصة النيل، أوضح التقرير أنها سجلت قيم تداول قدرها 3ر2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 4ر2 مليون ورقة منفذة على 507 عمليات خلال الأسبوع.

ولفت التقرير إلى أن سوق الأسهم استحوذت على 24ر93 في المائة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 76ر6 في المائة خلال الأسبوع.

وفيما يتعلق بتعاملات المستثمرين، بين التقرير أن تعاملات المصريين استحوذت على 01ر66 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 09ر22 في المائة والعرب على 90ر11 في المائة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأشار إلى أن تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 16ر683 مليون جنيه خلال الأسبوع الحالي، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 74ر45 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافي شراء 964ر10 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع 89ر669 مليون جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأوضح التقرير استحواذ المؤسسات على 44ر41 في المائة من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56ر58 في المائة وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 61ر179 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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