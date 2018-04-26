«يورو نيوز»: استخدام طائرات دون طيار بمالاوي للحد من مخاطر الفيضانات

ذكرت شبكة «يورو نيوز»، اليوم الخميس، أن مالاوي بدأت في استخدام طائرات من دون طيار للحد من مخاطر الفيضانات.



وأشارت الشبكة الأوروبية، في تقرير، إلى أن نصف أراضي مالاوي تضررت جراء التعرض لأسوأ فيضانات في تاريخ البلاد عام 2015، ما أثر على أكثر من مليون شخص، ومصرع وفقد نحو 300 آخرين، ونزوح نحو 370 ألف شخص في الفترة ذاتها.



ولفتت «يورو نيوز» إلى أن نظام الإنذار المبكر بين قرى المنبع والمصب عبر استخدام الطائرات المسيرة هو جزء من نظام إدارة مخاطر الكوارث الذي تنفذه منظمة التعاون الدولي غير الحكومية الإيطالية والممول من قبل مكتب المعونة الإنسانية التابع للاتحاد الأوروبي، وتستخدم المنظمة طائرات من دون طيار لإنشاء قاعدة بيانات تشير إلى نقاط الضعف والمخاطر في مانغوتشي ونسانجي المنطقتين الأكثر تعرضا للفيضان في مالاوي، وسينتهي المشروع برسم خريطة على مساحة 16000 هكتار، وتوفر الخرائط التفصيلية منظرًا عامًا للقرية وتحديد الملاجئ المحتملة وطرق الهروب.

