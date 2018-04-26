برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

كشفت تقارير إخبارية إسبانية اليوم، عن أن فريق برشلونة الإسباني يسعى لضم لاعب فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



ونشر موقع "دياريو جول" الرياضي الإسباني تقريرا أشار فيه إلى أن البارسا رفض الصيف الماضي التعاقد مع صلاح، من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، مشيرا إلى أن الفريق الإسباني يشعر بالندم بشأن عدم ضم الجناح المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، موضحا أن الفريق الكتالوني فضل ضم لاعب بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي بدلا منه.



وكان صلاح قد انتقل الصيف الماضي إلى ليفربول من روما الإيطالي مقابل 40 مليون يورو، وقدم أداء مذهلا متصدرا لائحة هدافي الدوري الإنجليزي "البريمرليج" وساهم في تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مسجلا 43 هدفا من 47 مباراة شارك فيها طوال الموسم.



ونقل الموقع الإسباني عن مصادر داخل برشلونة أن "إدارة النادي تشعر بالندم على عدم التعاقد مع صلاح الصيف الماضي، لما يقدمه اللاعب المصري من مستويات رائعة مع ليفربول".



وكشف "دياريو جول" عن أن الفريق الكتالوني يفتح حاليا قنوات الاتصال مع اللاعب المصري وفريقه من أجل ضمه الصيف المقبل، خوفا من انتقاله إلى غريمه ريال مدريد.



وأوضح أن برشلونة طرح فكرة أن يدخل محمد صلاح ضمن صفقة تبادلية مع عثمان ديمبلي، الذي فشل في تقديم أداء قوي مع الفريق لكثر إصاباته منذ بداية الموسم وفشله في التأقلم مع أجواء الفريق واللاعبين.



وكان فريق ريال مديد قد اعلن في وقت سابق هذا الشهر أنه ينسحب من التفاوض على ضم محمد صلاح بعد رفض فريق ليفربول بيع صلاح مقابل أي مبلغ مالي.