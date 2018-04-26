حفتر: عازمون على تحقيق ما استشهد من أجله الرجال

وصل المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي قادمًا من مصر، بعد فترة علاجية قضاها خارج البلاد.



وفي كلمة ألقاها المشير حفتر، أذاعتها قناة «الحدث» الليبية القريبة من القيادة أمام جمع من العسكريين وأعيان القبائل قال: «إننا لن نقف حتى نحقق ما استشهد من أجله الرجال في ميادين القتال».



وأضاف حفتر حول وضعه الصحي قائلا: «أطمئن الجميع أني بصحة جيدة ولست مسئولا بالرد عن الترهات التي أطلقتها جماعات كانت تعتقد أنها تصل لمرادها».



وتابع حفتر: «أصبحت الثقة كبيرة جدا في شعبنا، ولولا ثقة شعبنا ما ضحينا بفرد واحد ونحن قطعنا العهد أن نحقق آمال الشعب، ولابد أن تكون ليبيا خالية من المجموعات التي تعكر صفو الليبيين».



وفي خلال كلمته قال حفتر: «إنه في مدة قصيرة وصلنا إلى المرتبة الـ9 في تصنيف الجيوش في إفريقيا، وهذه النتائج من هذا العطاء الذي نريدكم أن تثقوا به، وسيصلكم إلى ما تريدونه، الجيش حريص على أن يصل الشعب الليبي إلى ما تمناه في فترة وجيزة بإذن الله ويعيش الحياة العصرية».

