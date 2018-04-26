مفوض ألماني: مسرور بعواقب منح جائزة «إكو» الموسيقية

أعرب المفوض الألماني لمراقبة العداء للسامية، فيليكس كلاين، عن سروره بعواقب فضيحة توزيع جائزة «إكو» (صدى) الألمانية المرموقة للموسيقى.



وقال كلاين لوكالة الأنباء الألمانية، اليوم الخميس في برلين: «لقد بينت فضيحة منح الجائزة لمغنيي الراب الألمانيين، وما أعقب ذلك من تداعيات أن ردود الفعل الأساسية لمجتمعنا تعمل بصورة ناجعة».



أضاف كلاين: «لقد تجاوز مانحو الجائزة الخط الأحمر، وقد بينت عواقب منح الجائزة أن الفنانين والمانحين لجائزة (صدى) المرموقة قد تعلموا الدرس، وأن التغيير ممكن».



كانت الجمعية الألمانية لصناعة الموسيقى أعلنت، أمس الأربعاء، أن جائزة «إكو» ستُلغى وستحل محلها جائزة جديدة.

