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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 09:16 م

أرباح «كونوكو فيليبس» تتجاوز التوقعات بدعم صعود أسعار النفط

أرباح «كونوكو فيليبس»
وكالات
dostor.org/2145767

أعلنت كونوكو فيليبس اليوم الخميس، عن أرباح أعلى من المتوقع في الربع الأول من العام بدعم من صعود أسعار النفط وتخفيضات في التكاليف.

وقالت أكبر شركة مستقلة لاستكشاف وانتاج النفط والغاز في العالم إن أرباحها ارتفعت إلى 888 مليون دولار، أو 75 سنتا للسهم، مقارنة مع 586 مليون دولار، أو 47 سنتا للسهم، في الربع الأول من 2017.

وقال دونج تيرسون محلل صناعة النفط في ايفركور آي.إس.آي إن النتائج تعكس "مفاجأة إيجابية" وتشير إلى أن شركات النفط يمكنها توليد أرباح قوية.

وهبط انتاج الشركة 23 بالمئة إلى 1.2 مليون برميل يوميا من المكافئ النفطي كنتيجة لمبيعات للأصول في الأونة الاخيرة.

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