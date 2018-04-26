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الخميس 26/أبريل/2018 - 09:15 م

السبت.. عمان تستضيف أولى اجتماعات لجنة منصة الحوار بين المؤسسات الدينية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
تريزة شنودة
dostor.org/2145766

تُعقد في العاصمة الأردنية عمان السبت المقبل، أول اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي التي أطلقت في شهر فبراير الماضي في فيينا خلال اللقاء الدولي الذي نظمه مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات "كايسيد" في دورته الثانية، بعنوان: (الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة) بمشاركة حوالي (300) مشاركًا ومشاركةً من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة وصانعي السياسات من المؤسّسات الدولية المتنوعة.

وتتركَّز الموضوعات التي ستناقشها اللجنة التنفيذية لمنصة الحوار، حول ثلاث محاور رئيسة: تشمل التأطير القانوني والتقني لعمل منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي، وتعزيز روح المواطنة المشتركة في المنطقة والتواصل مع صانعي السياسات للتعاون من أجل تعزيز المواطنة المشتركة والتماسك الاجتماعي، بالإضافة إلى دور الإعلام في مواكبة أعمال المنصة في العالم العربي.

وأعرب الأمين العام لمركز الحوار العالمي يسن الأديان الدكتور فيصل بن معمر عن أمله في أن تسهم المنصة في تعزيز التعايش السلمي، واحترام التنوع، وترسيخ المواطنة المشتركة، والاتفاق على إطار مؤسسي لإطلاق خطط عمل فاعلة للمُضي قُدمًا في تطبيق برامج وأنشطة على أرض الواقع، تهدف لتعزيز العيش المشترك، وتعزيز ثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.

وفي سياق متصل؛ أضاف المدير العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات السيد فهد أبوالنصر في بيان له أن المنصة جاءت لتعزيز دور القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة والفاعلين في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات من أجل تعزيز التماسك الاجتماعي والعيش المشترك وترسيخ ثقافة المواطنة الحاضنة للتعددية واحترام التنوع ولتنسيق الجهود وتطوير استراتيجيات عمل وبرامج تعزِّز ثقافة الحوار وتغرس قيم التعددية واحترام التنوع.

يذكر أن المشاركين في المؤتمر الدولي "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام: تعزيز التعايش السلمي والمواطنة المشتركة" من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية في العالم العربي اتفقوا خلال المؤتمر على الوثيقة التأسيسيه لإطلاق منصة الحوار والتعاون بين القيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة في العالم العربي.

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