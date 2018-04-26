بهاء مباشر رئيسًا لشعبة المحررين البرلمانيين بنقابة الصحفيين

أسفرت انتخابات شعبة المحررين البرلمانيين التي عقدت، اليوم الخميس، في نقابة الصحفيين، عن فوز بهاء مباشر الصحفي بجريدة (الأهرام) برئاسة الشعبة، بحصوله على 44 صوتا، من إجمالي 118 صوتا، مقابل 40 صوتا لمحمود نفادي الصحفي بجريدة الجمهورية، و34 صوتا لعاطف الحملي الصحفي بوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وعلى مقعد نائب رئيس الشعبة، فاز صالح شلبي الصحفي بجريدة (الأحرار) بحصوله على 74 صوتا، مقابل 44 صوتا لمحمد حمدي الصحفي بجريدة (الأخبار).



وعلى مقاعد العضوية، فاز كل من حمدى مبارز (العالم اليوم)، وحازم عبدالصمد (اليوم السابع)، وولاء نعمة الله (الوطن).

