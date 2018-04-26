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الخميس 26/أبريل/2018 - 09:13 م

وكيل النواب: تقارير «هيومن رايتس» مسيَّسة وتخدم الإرهاب

سليمان وهدان وكيل
سليمان وهدان وكيل مجلس النواب
سعيدة عامر
dostor.org/2145761

انتقد سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمريكية عن العملية العسكريَّة الشامة سيناء 2018، مشيرًا إلى أنه لأول مرة نرى منظمة دولية تطالب بحقوق للإرهابيين، وهو الأمر المخالف لكل المواثيق الدولية.

وأوضح وهدان في بيان له، أن هذه المنظمة لها العديد من المواقف المضادة للدولة المصرية التي تخدم فيها جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدًا أن تقريرها الأخير الصادر عن العملية العسكرية يؤكد أنها منظمة مسيَّسة تخدم جماعات إرهابية لتشويه صورة مصر.

وشدد «وكيل النواب» على أن القوات المسلحة المصرية تخوض حربًا ضد التنظيمات الإرهابية التي تحاول الاستيطان في سيناء، وانتزاع هذه الجماعات الإرهابية والتكفيرية من سيناء أمر لا يروق لهذا المنظمات المشبوهة، مما يؤكد أن لها أجندة تحاول تنفيذها ضد الدولة المصرية.

وأشار «وهدان» إلى أن الشعب المصري بجميع انتماءاته وكل أهالي وقبائل سيناء يقفون خلف القوات المسلحة المصرية من أجل القضاء على الإرهاب في سيناء، كما توفر القوات المسلحة جميع السلع الغذائية لأهالي سيناء، وليس كما يدعي هذا التقرير الكاذب.

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