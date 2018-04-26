هيئة المحلفين الأمريكية تدين بيل كوسبي بقضية اعتداء جنسي

أعلنت هيئة المحلفين الأمريكية أن الممثل الكوميدي الأمريكي بيل كوسبي مذنب في إعادة النظر بقضية اعتداء جنسي.



وأكدت الهيئة أن كوسبي (80 عاما) مذنب بارتكاب ثلاث جنايات تتمثل في الاعتداء الجسيم بتهمة تخدير أندريا كونستاند والاعتداء عليها جنسيا في منزله في عام 2004.



وكان كوسبي قد خضع للمحاكمة بالفعل في يونيو الماضي، لكن القاضي ستيفن أونيل أبطل القضية بعد أن تعذر على هيئة محلفين التوصل إلى قرار بالإجماع.



واستعان كوسبي بمحامين جدد لإعادة المحاكمة، من بينهم توم ميسريو، الذي اشتهر بدوره في تبرئة مايكل جاكسون من تهمة التحرش بالأطفال عام 2005.



وكان من المقرر أصلا إعادة المحاكمة في نوفمبر الماضي، ولكن الفريق القانوني الجديد لكوسبي، طلب التأجيل لمنحهم الوقت لدراسة القضية.



وتقدمت أكثر من 50 امرأة أخرى باتهامات علنية لكوسبي بتخديرهن واغتصابهن، لكن المحاكمة ركزت فقط على اتهامات كونستاند، وهي موظفة سابقة في جامعة تيمبل في فيلادلفيا.



ووصف محامو كوسبي كونستاند بأنها فنانه محتالة لديها تاريخ من المشكلات المالية.



وأشار ممثل الادعاء كيفن ستيل إلى تسوية بعيدا عن المحكمة دفع بموجبها كوسبي إلى كونستاند أكثر من ثلاثة ملايين دولار بعد الاعتداء المزعوم واعتبر أنه اعتراف بالذنب.