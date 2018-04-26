نجاة قائد عسكري يمني بارز من محاولة اغتيال في تعز
نجا قائد اللواء 22 ميكا بالجيش اليمني، العميد صادق سرحان، من محاولة اغتيال، مساء اليوم الخميس، في منطقة المجلية شرقي مدينة تعز.
وقالت تقارير يمنية إن سرحان تعرض لمحاولة اغتيال نفذتها عناصر مسلحة مجهولة، أثناء توجهه لزيارة مواقع الجيش اليمني في القطاع الثاني للواء شرق مدينة تعز.
وتأتي العملية في وقت تشهد فيه الأجزاء الشرقية من المدينة مواجهات بين مسلحين موالين لحزب الإصلاح «إخوان اليمن»، وكتائب أبي العباس المنضوية تحت اللواء 35 مدرع بسبب خلاف حول تسليم الكتائب مقارَ مؤسسات حكومية تقع تحت سيطرتها.