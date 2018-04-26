نجاة قائد عسكري يمني بارز من محاولة اغتيال في تعز

نجا قائد اللواء 22 ميكا بالجيش اليمني، العميد صادق ‏سرحان، من محاولة اغتيال، مساء اليوم الخميس، في منطقة ‏المجلية شرقي مدينة تعز.‏



وقالت تقارير يمنية إن سرحان تعرض لمحاولة ‏اغتيال نفذتها عناصر مسلحة مجهولة، أثناء توجهه لزيارة مواقع الجيش اليمني في القطاع الثاني للواء شرق مدينة تعز.



وتأتي العملية في وقت تشهد فيه الأجزاء الشرقية ‏من المدينة مواجهات بين مسلحين موالين لحزب ‏الإصلاح «إخوان اليمن»، وكتائب أبي العباس المنضوية تحت ‏اللواء 35 مدرع بسبب خلاف حول تسليم الكتائب ‏مقارَ مؤسسات حكومية تقع تحت سيطرتها.‏