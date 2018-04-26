الإمارات تساهم في حماية الطيور المهددة بالانقراض

قدم ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، مليون دولار لمواجهة التهديد الذي تتعرض له الطيور من خطوط الكهرباء.



وقال محمد بن أحمد البواردي، العضو المنتدب لهيئة البيئة بأبوظبي، إنه تم تخصيص مليون دولار لتكون بمثابة نواة لمبادرة عالمية، تسلط الضوء على الصعق بالكهرباء، الذي تسببه خطوط الكهرباء، كتهديد رئيسي للأنواع المهددة بالانقراض بالتعاون مع اتفاقية حفظ أنواع الحيوانات البرية المهاجرة.



وأضاف أنه يجري التخطيط لعقد مؤتمر بحضور المنظمات المعنية والمشرعين والعلماء والباحثين والمؤسسات العاملة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، والجهات المانحة لمشاريع توفير الطاقة وغيرها من الأطراف.



وذكر أن أخطر العوامل التي ساهمت في انخفاض الطيور هي الصعق بالكهرباء على طرق الهجرة، وفي مناطق التكاثر واستخدام المبيدات الحشرية والسموم في الزراعة، التي تقتل القوارض التي يتغذى عليها الصقر وتدمير الأعشاش في آسيا الوسطى.

