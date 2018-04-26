أول كلمة للمشير خليفة حفتر عقب عودته من رحلته العلاجية

قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في كلمة له أمام الشعب اللليبي اليوم الخميس: «لدينا ثقة كبيرة بشعبنا ووجدنا ثقة كبيرة من الشعب الليبي بنا».



وتابع حفتر، في أول كلمة له عقب عودته من رحلة علاج بفرنسا استغرقت أسبوعين: «قطعنا العهد على أنفسنا لنحقق آمال الشعب الليبي بأن تكون ليبيا خالية من المجموعات الإرهابية».



ولفت قائد الجيش الوطني الليبي إلى أنَّ المجتمع الدولي صنّف قوة الجيش الوطني الليبي في المرتبة التاسعة في إفريقيا، مشيرًا إلى أنَّ الجيش الوطني الليبي سيوصل الليبيين إلى ما يهدفون إليه.