بعد وصفهم بالمشركين.. مشايخ الصوفية ترد على ياسر برهامى

شن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هجومًا حادًا على أبناء الطرق الصوفية، قائلا إن لديهم غلو فى الصالحين، والاستغاثة بالأولياء باسم التوسل، واتخاذ قبورهم مساجد، وهذا يقع تحت الشرك والبدعة.



وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فيديو له على موقع صوت السلف، أن الصوفية عندهم بدعة فى العبادات، لأنهم يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والباطلة والحكايات المنسوبة للصالحين، مشيرا إلى أن مذاهب الصوفية تستخدم بشكل خاطئ بعكس المنصوص عليها.



من جانبه، قال الشيخ عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، إن ياسر برهامي غير مسؤول، وغير سوي، مضيفا: «احنا واخدين ديننا عن مشايخ وعلماء أزهريين، وليس من يأخذون الدكتوراة من الخارج، وده معناه أنه قليل الحياء والدين»، مشيرا إلى أن التيارات السلفية هم أعداء لكل ما هو مسلم، وأن ما يفعلونه هو لصالح داعش، وتحريض على بث العنف ضد الطريقة الصوفية، وهي إشارة لأتباعه بالهجوم على الدعوة وتكفير المجتمع.



وأضاف، شيخ الطريقة الشبراوية، في تصريح لـ«الدستور» أنهم هددونا بالقتل وتدمير مقامات وتعرض بعض مشايخ الطريقة الصوفية للسب والشتائم علي يديهم، فهم يريدون تحويل مصر إلي صراع ديني ونشر بعض الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن السلفيين هم أساس العنف في الوطن العربي.



وتابع عبد الخالق الشبراوى، أن الغرب يستغل تلك الأفكار المتطرفة لتشويه صورة المسلمين، والتحريض عليهم، مضيفا أن الصوفىة منهج أزهري متسامح ووسطي، وهدفنا هو نشر صحيح الدين بعيدا عن التطرف والعنف.



من جهته، قال الشيخ علاء أبو العزايم، رئيس المجلس العالمى للطرق الصوفية، إن هجوم ياسر برهامى، على الطريقة الصوفية تأكيد أن السلفية منهج الإرهابى، ومتعاون مع العديد من معظم مناهج المتطرفين في مصر، وهو في الأساس خرج من تحت عباءته الدواعش، بسبب التحريض المستمر ضد أبناء الطرق الصوفية.



وأضاف «أبو العزايم»، في تصريحات صحفية، أن ياسر برهامى ينتهج فكر التكفيريين، وهو لا يريد أى منهج وسطى فى مصر، بل يريد أن تكون مصر فى عنف وإرهاب وفوضي، والإسلام الصحيح الذى لا يعرفه هو ولا الوهابيين الذين يدعون إلى التحريض ونشر العنف والفوضى بين أبناء الوطن، مضيفا أنه سيتقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام ضد كل الادعاءات الكاذبة والتحريض الذى قام به ضد مشايخ الطرق الصوفية.