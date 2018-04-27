القاهرة : الجمعة 27 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:11 ص

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين
12:35 ص

النواب الأمريكى يقرّ قانون محاسبة إيران على انتهاك حقوق الإنسان
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
تقارير ومتابعات
الجمعة 27/أبريل/2018 - 07:43 ص

بعد وصفهم بالمشركين.. مشايخ الصوفية ترد على ياسر برهامى

ياسر برهامى
ياسر برهامى
إسلام أبو المجد
dostor.org/2145737

شن الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، هجومًا حادًا على أبناء الطرق الصوفية، قائلا إن لديهم غلو فى الصالحين، والاستغاثة بالأولياء باسم التوسل، واتخاذ قبورهم مساجد، وهذا يقع تحت الشرك والبدعة.

وأكد نائب رئيس الدعوة السلفية، فى فيديو له على موقع صوت السلف، أن الصوفية عندهم بدعة فى العبادات، لأنهم يعتمدون على الأحاديث الضعيفة والباطلة والحكايات المنسوبة للصالحين، مشيرا إلى أن مذاهب الصوفية تستخدم بشكل خاطئ بعكس المنصوص عليها.

من جانبه، قال الشيخ عبد الخالق الشبراوى، شيخ الطريقة الشبراوية، إن ياسر برهامي غير مسؤول، وغير سوي، مضيفا: «احنا واخدين ديننا عن مشايخ وعلماء أزهريين، وليس من يأخذون الدكتوراة من الخارج، وده معناه أنه قليل الحياء والدين»، مشيرا إلى أن التيارات السلفية هم أعداء لكل ما هو مسلم، وأن ما يفعلونه هو لصالح داعش، وتحريض على بث العنف ضد الطريقة الصوفية، وهي إشارة لأتباعه بالهجوم على الدعوة وتكفير المجتمع.

وأضاف، شيخ الطريقة الشبراوية، في تصريح لـ«الدستور» أنهم هددونا بالقتل وتدمير مقامات وتعرض بعض مشايخ الطريقة الصوفية للسب والشتائم علي يديهم، فهم يريدون تحويل مصر إلي صراع ديني ونشر بعض الأفكار المتطرفة، مشيرا إلى أن السلفيين هم أساس العنف في الوطن العربي.

وتابع عبد الخالق الشبراوى، أن الغرب يستغل تلك الأفكار المتطرفة لتشويه صورة المسلمين، والتحريض عليهم، مضيفا أن الصوفىة منهج أزهري متسامح ووسطي، وهدفنا هو نشر صحيح الدين بعيدا عن التطرف والعنف.

من جهته، قال الشيخ علاء أبو العزايم، رئيس المجلس العالمى للطرق الصوفية، إن هجوم ياسر برهامى، على الطريقة الصوفية تأكيد أن السلفية منهج الإرهابى، ومتعاون مع العديد من معظم مناهج المتطرفين في مصر، وهو في الأساس خرج من تحت عباءته الدواعش، بسبب التحريض المستمر ضد أبناء الطرق الصوفية.

وأضاف «أبو العزايم»، في تصريحات صحفية، أن ياسر برهامى ينتهج فكر التكفيريين، وهو لا يريد أى منهج وسطى فى مصر، بل يريد أن تكون مصر فى عنف وإرهاب وفوضي، والإسلام الصحيح الذى لا يعرفه هو ولا الوهابيين الذين يدعون إلى التحريض ونشر العنف والفوضى بين أبناء الوطن، مضيفا أنه سيتقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام ضد كل الادعاءات الكاذبة والتحريض الذى قام به ضد مشايخ الطرق الصوفية.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

«ملك يوتيوب».. الحاج الضوي: حليت مشاكل الصعيد بالنكتة والإفيه (حوار)

منذ أقل من شهر

رحلة «فسيخة» فى شوارع مصر

منذ أقل من شهر

أحمد خالد توفيق.. رائد أدب الرعب في سطور

منذ شهر

القصة الكاملة للحرب الدبلوماسية بين «بوتين والاتحاد الأوروبى»

منذ شهر

«ليست من نوعى المفضل».. كيف واجه ترامب فضائحه الجنسية؟

منذ أقل من شهرين

10 معلومات عن ملعب مباراة مصر والبرتغال في سويسرا

الآن

«تاريخ جديد يبدأ الآن».. انطلاق أعمال القمة بين الكوريتين

إيما ستون تتألق فى كواليس «Maniac» على شواطئ كاليفورنيا (صور)

الريف المصرى: طرح 115 ألف فدان لصغار المزارعين

التخطيط: أموال المعاشات فى «أمان».. وملتزمون بسداد الفوائد

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدى» من الزمالك بعد فوزه على الأهلى؟

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

ألبومات الصور

ملخص الشوط التاني في لقاء القمة 116 بين الأهلي والزمالك

لأول مرة.. صور اللقاء السرّي بين زعيم كوريا الشمالية ووزير خارجية أمريكا

إحماء فريق الأهلي قبل القمة 116

65 صورة تلخص لقاء القمة 116

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

شاهد.. كيف سخر «هنيدى» من الزمالك بعد فوزه على الأهلى؟

«مسجد أم كنيسة؟».. «الدستور» تزور «الجامع الغريب» في عزبة النخل

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

كشكول

بالصور.. معرض للمشغولات اليدوية بالمدن الجامعية بالاسكندرية

مسابقة لإفضل 3 أغانى طلابية على اليوتيوب بجامعة الاسكندرية

محمد صبحى: مادة الدين لابد أن تكون إجبارية

تكريم الفائزين بمؤتمر البحث والإبداع بالجامعة الامريكية

وزير التعليم : الحصول علي الشهادات و الدرجات دون تعليم مرفوض

الأمصار

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

حدث في مثل هذا اليوم

إعلان حالة الطوارئ في رام الله نتيجة الأجواء الجوية

تواصل الاحتجاجات في غزة بسبب تأخير الرواتب

البيت الأبيض ينشر صورا للقاء «بومبيو» وزعيم كوريا الشمالية

منوعات

برشلونة يسعى لضم صلاح في الانتقالات الصيفية المقبلة

غدًا.. انطلاق منافسات بطولة الجمهورية للرماية بميادين القوات المسلحة

أحمد فريد ضمن لجنة تحكيم ختام "Miss Eco International"

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك