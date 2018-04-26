«أمر واقع».. ضباط عمليات خاصة يحبطون عملًا إرهابيًا ضد سفير أجنبى

يخوض الفنان كريم فهمى، السباق الدرامى فى رمضان المقبل بمسلسل «أمر واقع»، الذى يعتبر أولى بطولاته الدرامية المطلقة، وتدور أحداثه حول تكليف عدد من ضباط ‏القوات الخاصة بوزارة الداخلية بحماية سفير إحدى الدول الأجنبية من عمل إرهابى.

وقال أبطال العمل، لـ«الدستور»، إن أحداث المسلسل مليئة بمشاهد الأكشن والغموض، ‏وتحمل العديد من المفاجآت، معتبرين أن شخصياته «مميزة» و«جديدة»، تختلف عما قدم فى التليفزيون من قبل.‏



كريم فهمى: أكشن بوليسى تشويقى.. أتوقع نجاحه.. ودورى مفاجأة

أعرب الفنان كريم فهمى، عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «أمر واقع»، متوقعًا نجاحه فى الموسم الرمضانى المقبل، خاصة أن «أحداثه مليئة بمشاهد الأكشن، وتدور فى إطار بوليسى تشويقى».‏

وكشف «فهمى»، عن أنه يجسد شخصية ضابط شرطة متخصص فى مكافحة الإرهاب، يُكلف بإحباط عملية إرهابية تستهدف أحد السفراء الأجانب فى القاهرة، طوال حلقات المسلسل، بمشاركة ضابط ‏آخر صديقه، يجسده الفنان أحمد وفيق.‏

وقال إن عائلته - خلال الأحداث - تضم الفنانة نجلاء بدر «زوجته سيدة الأعمال»، ولطفى لبيب والده، بجانب كل من نهى عابدين ومحمد عادل شقيقيه، بينما والدته متوفاة.‏

وذكر «فهمى» أنه لا يعتبر المسلسل بطولة مطلقة له، ولا يعترف بهذا المصطلح من الأساس، بل يفضل البطولة الجماعية فى جميع أعماله، خاصة أنها تحقق نجاحًا ملحوظًا بعكس الأعمال التى تعتمد ‏على بطل بعينه، مستدلًا على ذلك بنجاح مسلسله الدرامى الأخير «اختيار إجبارى»، الذى تضمن بطولة جماعية. ‏

وأشاد بقوة السيناريو الذى كتبه المؤلف الكبير محمد رفعت، والذى كان سببًا رئيسيًا لموافقته على المشاركة فى العمل، بجانب دوره الجديد البسيط، الذى يجسد من خلاله ضابط شرطة لأول مرة، ويعتبره ‏مفاجأة، مضيفًا: «الأحداث التى يتضمنها السيناريو تمتاز بالإثارة والتشويق».‏

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع المخرج مجدى السميرى، للمرة الثانية، بعد مسلسل «اختيار إجبارى»، العام الماضى، معتبرًا إياه مخرجًا متميزًا ورائعًا، ويستطيع إبراز موهبة الفنان وتوظيفها فى ‏المكان الصحيح، لتخرج بالشكل اللائق.‏

وأضاف أن «مجدى السميرى مخرج ذكى وصاحب رؤية وسعيد للغاية بتكرار التعامل معه، وإن شاء الله هنعمل حاجة بنفس مستوى وقوة (اختيار إجبارى)».‏

ورأى أن «جميع المسلسلات المشاركة فى الموسم الرمضانى تحقق نجاحًا كبيرًا، وتحظى بنسبة مشاهدة عالية، ويكون لها طابع ولون خاص لدى المشاهد يرتبط بالجو العام للشهر الكريم. وكشف عن أن ‏أصعب المشاهد التى تعرض لها أثناء تصوير المسلسل، كان سقوطه أثناء قيادته دراجة نارية ضمن أحداث العمل: «سقطت على الأرض بعدما تفاجأت بوجود مطب صناعى، والحمد لله إصابتى كانت ‏خفيفة، ولم تتعد كدمات بسيطة، رغم قوة الحادث».‏

وأرجع «فهمى» تغيير اسم المسلسل من «لآخر نفس» لـ«أمر واقع»، إلى رغبة السيناريست محمد رفعت، معتبرًا الاسم الجديد مناسبًا ومعبرًا بصورة كبيرة عن قصة وأحداث المسلسل.‏





نجلاء بدر: يعتمد على الـ«فلاش باك».. وريم مصطفى: لم أخشَ المشاركة فى مسلسلين ‏خلال موسم واحد



أرجعت الفنانة نجلاء بدر، موافقتها على المشاركة فى المسلسل، إلى قصة العمل التى جذبتها منذ اللحظة الأولى لقراءة السيناريو، بما تضمنته من أحداث مشوقة، بجانب المصداقية والاحترام اللذين تتمتع ‏بهما شركة «أروما» المنتجة للعمل، فضلًا عن مشاركة نخبة كبيرة من نجوم الفن، مثل الفنان القدير نبيل الحلفاوى، وكريم فهمى، وأحمد وفيق، وريم مصطفى، ونيكولا معوض. ‏

وكشفت عن أنها تجسد دور زوجة بطل العمل، الفنان كريم فهمى، ولديهما ابنة «جود» تبلغ ٧ سنوات، وتقع بينهما العديد من المشكلات، نتيجة الشكوك التى تدور فى رأسها، بسبب طبيعة عمله وغيابه ‏الدائم عن منزله، وعدم اهتمامه بدوره كأب، ما يؤدى إلى انهيار العلاقة الزوجية بينهما، ووقوع زوجها فى غرام صديقتها المقربة.‏

وأشارت إلى أن سرد أحداث المسلسل، يعتمد على طريقة الـ«فلاش باك»، وتحمل كثيرًا من المفاجآت والصدمات للجمهور خلال الحلقات، بكشف أمور كانت غامضة وغير متوقعة تمامًا، وتكملة حدث ‏لم يكن واضحًا فى البداية، وسرعان ما يكشف عنه.‏

وأشادت بمؤلف العمل، محمد رفعت، معتبرة أنه يملك قدرة كبيرة على لمس الأحاسيس الداخلية للممثل، وتوظيف الأدوار بشكل ملائم، وهو ما صاغه فى أحداث تحمل العديد من المفاجآت بشكل جديد ‏على المشاهد.‏

وتلعب الفنانة ريم مصطفى دور عشيقة بطل العمل الفنان كريم فهمى، الذى يقع فى غرامها، رغم أنها صديقة زوجته «نجلاء بدر» منذ دراستهما فى الجامعة.‏

وقالت «ريم» إن الدور جديد ومختلف عما قدمته من قبل، وهو ما دفعها - بجانب القصة والسيناريو - للموافقة على المشاركة فى العمل، رغم تعاقدها على مسلسل «الوصية» مع أكرم حسنى. ‏

وأشارت إلى أنها لم تخش ردود الأفعال حول مشاركتها فى مسلسلين خلال موسم واحد، خاصة أن هناك اختلافًا كبيرًا بين قصة وأحداث العملين، إذ تجسد دورًا تراجيديًا فى «أمر واقع» وكوميديًا فى ‏‏«الوصية». وفوجئ أبطال المسلسل، منذ انطلاق أول أيام تصويره منتصف فبراير الماضى، بعدم وجود المخرج التونسى مجدى السميرى داخل «لوكيشن» التصوير، لتولى مهمة إخراج العمل المتعاقد ‏عليه. وعلمت «الدستور»، من مصدر داخل العمل، أن اختفاء «السميرى» من «لوكيشن» التصوير يرجع إلى انشغاله بإخراج مسلسل أمريكى، ما تسبب فى تأخير بدء تصوير «أمر واقع» أكثر من مرة، ‏لمحاولته التوفيق بين العملين فى وقت واحد.‏



أحمد وفيق: وافقتُ بعد قراءة 3 حلقات.. والعمل يناقش علاقة الشرطة بالمواطنين



أكد الفنان أحمد وفيق اعتزازه بالمشاركة فى مسلسل «أمر واقع»، خاصة أن المسلسل يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن، وشركته المنتجة «أروما» تتصف بالأمانة والمصداقية، ومخرجه مجدى السميرى ‏أبدع من قبل فى مسلسل «اختيار إجبارى».‏

وقال «وفيق»: «تحمست للعمل بمجرد سماعى القصة التى تدور حولها الأحداث، قبل قراءة السيناريو من الأساس، وبعد قراءة ٣ حلقات فقط وقعت على عقد العمل».‏

وأضاف أن «قصة المسلسل تدور فى إطار اجتماعى وأكشن ورومانسى فى نفس الوقت، وأحداثها تناقش قضايا مهمة فى المجتمع، وتستهدف إيصال رسالة للجمهور، تدور حول علاقة ضباط الشرطة ‏بالمواطنين».‏

وكشف عن أنه يجسد دور ضابط فى قسم مكافحة الإرهاب، يحاول إصلاح المجتمع، ويدخل فى صراع مع الجماعات الإرهابية، وقال: «تجمعنى علاقة صداقة قوية بـ«كريم فهمى» خلال الأحداث، ‏ويتم تكليفنا معًا بإحباط عملية إرهابية تستهدف أحد السفراء فى القاهرة». وأشار إلى أنها لم تكن المرة الأولى التى يقدم فيها شخصية ضابط شرطة، لكن «كل دور يختلف عما قدمته من قبل»، لافتًا إلى ‏وجود خط رومانسى فى الأحداث، إذ تجمعه قصة حب كبيرة بـ «دينا فؤاد». وقلل من أهمية بدء تصوير المسلسل قبل اكتمال السيناريو: «لا يهمنى أمر السيناريو، لأنى أعرف القصة جيدًا، لذا لم ينتابنى أى ‏شعور بالقلق من التصوير بالتزامن مع كتابة السيناريو». وشدد على إيمانه الشديد ببراعة المؤلف محمد رفعت، وقدرته على إنهاء السيناريو فى الوقت المناسب، كاشفًا عن أنه كان سيتعاون معه من قبل فى ‏عدة أعمال فنية، لكن شاء القدر أن يجمعهما أخيرًا فى «أمر واقع».‏

وكشف عن أن محمد أسامة، مساعد أول المخرج مجدى السميرى، هو من يتولى الإخراج بدلًا منه فى الوقت الحالى، موضحًا: «السميرى تعاقد بالفعل على المسلسل، إلا أن انشغاله بعدة أعمال أخرى ‏خارج مصر أعاق بدء التصوير فى التوقيت الذى حددته الشركة المنتجة، والذى تم تأجيله لأكثر من مرة منذ بداية ٢٠١٨، لذا جرت الاستعانة بمساعد المخرج بشكل مؤقت، بسبب اقتراب حلول رمضان، ‏والتزام الشركة المنتجة بتسليم عدد من الحلقات إلى القناة التى حصلت على حقوق بثه قبل الشهر الكريم».‏