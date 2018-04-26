القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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اقتصاد
الخميس 26/أبريل/2018 - 08:07 م

أرباح الشركات وهبوط اليورو يدفعان الأسهم الأوروبية للصعود

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2145680

أعطت أرباح مشجعة وهبوط في قيمة اليورو دعما لأسواق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بينما تضررت شركات، من بينها لوفتهانزا، بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.9 بالمئة مع هبوط اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمام الدولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية بدون تغيير في أحدث اجتماع له.

وغطى الدعم من هبوط اليورو ونتائج إيجابية على المخاوف من ارتفاع عوائد السندات، والتي هزت الأصول العالية المخاطر في وقت سابق هذا الأسبوع.

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