أرباح الشركات وهبوط اليورو يدفعان الأسهم الأوروبية للصعود

أعطت أرباح مشجعة وهبوط في قيمة اليورو دعما لأسواق الأسهم الأوروبية اليوم الخميس بينما تضررت شركات، من بينها لوفتهانزا، بعد الإعلان عن أرباح مخيبة للآمال.



وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.9 بالمئة مع هبوط اليورو إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أشهر أمام الدولار بعد أن أبقى البنك المركزي الأوروبي على سياسته النقدية بدون تغيير في أحدث اجتماع له.



وغطى الدعم من هبوط اليورو ونتائج إيجابية على المخاوف من ارتفاع عوائد السندات، والتي هزت الأصول العالية المخاطر في وقت سابق هذا الأسبوع.