القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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07:53 ص

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07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

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الخميس 26/أبريل/2018 - 08:05 م

«شكرى» يلتقى المبعوث الأممي الليبي.. السبت

سامح شكري
سامح شكري
dostor.org/2145679

يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، السبت القادم، غسان سلامة، المبعوث الأممى لليبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية في تمام الـ02:45 عصرًا.

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