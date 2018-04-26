الخميس 26/أبريل/2018 - 08:05 م
«شكرى» يلتقى المبعوث الأممي الليبي.. السبت
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يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، السبت القادم، غسان سلامة، المبعوث الأممى لليبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية في تمام الـ02:45 عصرًا.
يلتقي سامح شكري وزير الخارجية، السبت القادم، غسان سلامة، المبعوث الأممى لليبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية في تمام الـ02:45 عصرًا.
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