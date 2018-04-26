جهاز الأمن الفدرالي الروسي يعلن عن تصفية 12 مجرمًا و14 إرهابيًا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الخميس، عن تصفية 12 مجرما و14 من الإرهابيين بأقاليم داغستان، وتتارستان، ومقاطعات ستافروبول، وأومسك، واوليانوفسك.



ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بيان جهاز الأمن الروسي: "إن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أجرى عددا من العمليات الناجحة خلال الفترة من 21 إلى 24 أبريل من العام الحالي 2018 أسفرت عن وضع حد لأنشطة 12 من أعضاء العصابات الإجرامية و14 من أفراد المنظمات الإرهابية".



وأوضع البيان، أنه تم وضع حد لأنشطة أحد أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي كان يخطط للقيام بهجوم إرهابي كبير، وأشار الى أنه تم تحييد 11 إرهابيا في مدينة ديربينت بداغستان كانوا يخططون لمهاجمة أفراد الأجهزة الأمنية.