العفو الدولية تحتج على تراجع حقوق الإنسان أثناء زيارة ترامب لبريطانيا

قالت منظمة العفو الدولية، المعنية بحقوق الإنسان، إنها ستنضم إلى الاحتجاجات ضد "حالة التراجع المزعجة للغاية لحقوق الإنسان" إبان حكم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى بريطانيا المقررة في 13 يوليو.



وقالت كيت ألين، مديرة مكتب المنظمة في المملكة المتحدة، إنه "عندما يصل دونالد ترامب إلى تلك الأراضي، سوف نتحدث بأعلى صوتنا".



وقالت ألين في بيان إنه "في الأشهر الخمسة عشر لرئاسته، شاهدنا تراجعا مزعجا للغاية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك حظر السفر بشكل تمييزي، وإعلانه المتهور بشأن القدس وسياسته المضرة بشأن اللاجئين وحقوق المرأة والتغير المناخي".



وقالت إنه "منذ أن دخل البيت الأبيض، وترامب يظهر نفاد صبر يصل إلى حد التعصب حيال الاحتجاجات السلمية والإعلام بل وحتى العملية الديمقراطية نفسها"، مضيفة أن "زيارته إلى بريطانيا ستكون فرصة مهمة للتأكيد على أهمية حرية التعبير وحق الاحتجاج".