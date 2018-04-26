«صراع الأفاعي».. مَنْ سيقطع رأس عبدالملك الحوثي؟

قائد الميليشيا يحتمى بكهفه ويفكر فى الانتحار بسبب الاكتئاب



لا تزال توابع مقتل الرجل الثانى فى جماعة الحوثى صالح الصماد، رئيس ما يسمى «المجلس السياسى الأعلى» فى اليمن، الذى أعلنه الحوثيون قائمًا بأعمال رئيس ‏الدولة، -مستمرة، ومن الواضح أن هذه التوابع تقترب الآن من زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثى. المتغيرات على الأرض ترسم وحدها النهايات، والقول بأن أيام ‏‏«الحوثى» باتت معدودة وإنه بانتظار رقصة الموت الأخيرة، تفرضه متغيرات عدة، لعل أهمها أن زعيم الظل، وبالرغم من أنه لم يتجاوز العقد الثالث بعد، أصابته ‏شيخوخة سياسية مبكرة، وظهرت عليه أعراض مرض الاكتئاب ودخل فى حالة من العزلة والخوف، سببها اختفاؤه وإقامته قسرًا فى كهوف جبال «مران» تحت حراسة ‏مشددة من الحرس الثورى الإيرانى خوفًا من استهدافه وتصفيته من قبل غريمه وابن عمه.‏





ابن عمه يفكر فى الإطاحة به.. والخسائر المتلاحقة لقواته تزيد من عزلته ‏

تضييق الخناق على «الحوثى» دفع البعض إلى التخوف من إقدام زعيم التمرد على الانتحار إذا استمرت قوات التحالف والحرس الجمهورى فى التقدم نحو موقعه فى كهوف مران.‏

ويمكن بوضوح أن نقول إن لعنة الرئيس اليمنى الراحل على عبدالله صالح تطارد حليفه السابق والراقص الحالى فوق رءوس الثعابين عبدالملك الحوثى، فمن يتابع قسمات وجهه وتعبيراته فى الآونة ‏الأخيرة، يدرك أن «عبدالملك»، يتحسس رأسه انتظارًا لرصاصة آتية.‏

جماعة الحوثى بكل ما فيها من غدر وتقلبات كتبت نهاية مأساوية لـ«صالح» ومن بعده «الصماد»، ومع الصعود الدرامى لفتى إيران الحالم محمد على الحوثى، الذى يرأس اللجنة الثورية للميليشيات ‏الحوثية وسيطرته على مفاصل التنظيم، أصبح لزامًا علينا أن نحاول توقع طريقة الموت التى تنتظر «عبدالملك».‏

عوامل كثيرة أسهمت فى تدهور الحالة النفسية لـ«عبدالملك»، من بينها أشباح الرئيس اليمنى الراحل «صالح»، المتربصة به وبقيادات جماعته، فضلًا عن الخسائر الميدانية المتلاحقة التى تتعرض لها ‏الجماعة فى جبهات القتال، فلم يعد زعيم الحركة قادرًا على الإمساك بزمام الأمور مع تزايد وتيرة تبادل الاتهامات حول وجود خيانات خاصة بين أعضاء الصف الأول للتنظيم. ‏

العزلة السياسية التى يعيش بها «أبوجبريل»، وتآكل هيكل الجماعة، جعلا أبناء العم ينظرون إليه باعتباره زعيمًا رمزيًا، لا يتناسب مع الطموحات الثورية للسلالة الهاشمية، لا سيما مع انحيازه للتيار ‏المعتدل الذى كان يقوده صالح الصماد، وتجسد ذلك فى محاصرة عناصر التيار الثورى بعض القادة العسكريين المقربين من «الصماد»، وفرض الإقامة الجبرية عليهم مع تنامى معلومات حول تورط ‏التيار الثورى فى اغتيال الرئيس السابق للمجلس السياسى.‏

طموح محمد على الحوثى «ابن طهران»، ورغبته فى الانفراد بالقرار السياسى، قد يشكلان دافعًا لإزاحة عبدالملك الحوثى من المشهد ككل، حيث يوصف الأول فى أدبيات الانقلاب بأنه الحاكم الفعلى ‏لليمن ومهندس اللجان الثورية التى فرضت سطوتها على كل مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، بما فى ذلك العاصمة «صنعاء» والمحافظات، فهذه اللجان هى الآمر الناهى فى مصير اليمن منذ ٢١ ‏سبتمبر ٢٠١٧.‏

رغبة محمد الحوثى ومن ورائه القائد عبدالكريم الحوثى فى السيطرة على الأمور ولو كان الثمن تصفية الآخرين، وعلى رأسهم «عبدالملك» ذاته، من خلال صراع الأجنحة بين التيار المعتدل بزعامة ‏الراحل «الصماد»، أو ما يعرف بـ«جناح صنعاء»، و«تيار الصقور» المتمثل فى جناح صعدة، بقيادة محمد الحوثى، حيث سعى الأول عقب فراغ الساحة السياسية إلى بقاء الوضع السياسى الحالى على ما ‏كان عليه أثناء فترة شراكته مع حزب المؤتمر، بينما عمد الثانى إلى إعادة اللجان الثورية للحكم بنفس الآلية التى طبقتها الميليشيا فى العام الأول من الانقلاب.‏

محاولة «تيار الصقور» الاستحواذ على مناصب ونفوذ حزب «صالح» كانت بمثابة صب الزيت على النار المشتعلة أساسًا، خاصة مع انحياز «عبدالملك» لتيار الرئيس السابق للمجلس السياسى، تجنبًا ‏للصدام مع القبائل التى يمثلها، وهنا بدأ مسلسل تصفية القيادات الموالية لـ«الصماد»، التى كان أبرزها إعدام حسين البكلى، المسئول عما يسمى «الزينبيات».‏

حينها أفادت المصادر، بأن القيادى الحوثى مؤسس ما يسمى «الزينبيات»، مسئول الارتباط بين وزارة الدفاع وجبهة الساحل الغربى، حسين البكلى، لقى مصرعه مع أحد مرافقيه فى منطقة «بيت بوس» ‏جنوب العاصمة صنعاء، مبينة أن «البكلى» تعرض لكمين فى نقطة استحدثتها عناصر موالية لما يسمى «رئيس اللجنة الثورية العليا» محمد على الحوثى، وأن النقطة جرى رفعها فور التأكد من مقتل ‏القيادى الحوثى ومرافقه.‏

تطلعات محمد الحوثى تمثلت أيضًا فى تجاوزه «عبدالملك»، وصلاحيات رئيس المجلس السياسى وحكومة «ابن حبتور»، إذ بعث رسالة رسمية باسم الجماعة إلى مجلس الأمن الدولى، والأمين العام للأمم ‏المتحدة، قال إنها مبادرة لإيقاف الحرب فى اليمن، ونشر صورة من نص المبادرة عبر حسابه فى «تويتر»، مؤكدًا تقديمها رسميًا لمجلس الأمن.‏

وبالرغم من أن المبادرة التى تضمنت ٦ نقاط رئيسية، من بينها تشكيل لجنة مصالحة وطنية، ثم الاحتكام لصندوق الانتخابات لانتخاب رئيس وبرلمان يمثل كل الشعب اليمنى، وإعلان عفو عام وإطلاق كل ‏المعتقلين لكل طرف، ووضع أى ملف مختلف عليه للاستفتاء، إلا أنها لم تلق أى ترحيب دولى، غير أنها تحمل دلالات واضحة على حرصه على تقديم نفسه باعتباره الرجل الأول والمخلص.‏





‏«قائد الصقور» يقترب من قيادة الجماعة بدعم من إيران.. والزعيم فى انتظار ‏‏«رصاصة الخلاص»‏

تراث الجماعة حافل بوقائع مماثلة، حتى قبل اعتلائها سدة الحكم وقصور «الستين»، فقد عصفت الصراعات البينية بالتنظيم فى مرحلة مبكرة، وطفت على السطح للمرة الأولى بانشقاق محمد ‏سالم عزان، أول أمين عام لتنظيم «الشباب المؤمن»، وإهدار دمه بفتوى من بدرالدين الحوثى، أحد أبرز المراجع الفقهية هناك.‏

وبعد مقتل حسين الحوثى، قائد ميليشيات الحوثى بصعدة، عام ٢٠٠٤، فكّر «عبدالملك»، فى إحكام قبضته على الجماعة، عبر التخلص من أبرز قادتها العسكريين والسياسيين، أمثال الرجل الثانى ‏فى الجماعة آنذاك، صالح هبرة، الذى توارى عن الأنظار أواخر عام ٢٠١٤، الذى تقول عائلته إنه يقبع تحت الإقامة الجبرية فى إحدى مديريات صعدة. ‏

وتشير مصادر إلى أن «عبدالملك» تخلص كذلك من عبدالله الرزامى، قائد معارك الحوثيين فى الحروب الستة، وتشير بعض المصادر إلى أنه قُتل.‏

والآن، واستكمالًا لوقائع الخيانات، فقد نجح محمد الحوثى، الذى يجيد القفز على الرمال المتحركة ببراعة، فى تخطى الخلافات الداخلية بين الأجنحة الحوثية، حول مَنْ هو أحق بخلافة «الصماد»، ‏ودفع بحليفه مهدى المشاط، إلى قمة المجلس السياسى.‏

وتجدر الإشارة إلى أن «المشاط» يُعد مع عبدالله الحاكم، القائد الميدانى والعسكرى لجماعة أنصار الله فى اليمن، وعبدالكريم الحوثى أقطاب الدائرة الضيقة لصنع القرار، فيما يخص التحركات ‏العسكرية والتعيينات والتنقلات وإدارة شئون المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. ‏

رضوخ «عبدالملك»، رغم إدراكه الكامل أن ذلك القرار قد يؤدى إلى تذمر القبائل، يعكس السيطرة لجناح الصقور على مسارات الأحداث ويزيد من فرص المندوب السامى لطهران فى تولى ‏زمام الأمور.‏

وإذا نظرنا إلى دور محمد الحوثى فى تثبيت أقدام الحرس الثورى داخل اليمن وتقوية شوكتهم، فذلك يجعل منه الرجل الأول لطهران، وقد ظهر ذلك فى دسيمبر ٢٠١٦ حين نجح «الصماد» فى ‏إقناع عبدالملك بإعلان المجلس السياسى، والحد من نفوذ اللجان الثورية، وهنا تدخلت المخابرات الإيرانية ووجهت عبر ذراعها المسئولة عن ملف اليمن والمتواجدة فى لبنان، الوفد الحوثى فى سلطنة ‏عمان، برفض التوجيهات القادمة من صنعاء من «الصماد»، والمجلس السياسى والمخلوع «صالح»، وتم بالفعل استدعاء الفريق الحوثى لزيارة بيروت ومنها الى العراق لعقد اجتماعات مع عناصر ‏إيرانية سياسية ومخابراتية وعسكرية ودينية. ‏

ووضعت طهران محددات عمل الميليشيات الحوثية، ومنها عودة عمل ما تسمى اللجنة الثورية، وإعطاء رئيسها محمد الحوثى دور الرجل التنفيذى الأول، وإضعاف المجلس السياسى تدريجيًا لإنهاء ‏دوره التنفيذى.‏

وفقًا للمعطيات السابقة والتراتبية القيادية بالجماعة الحوثية، يبدو محمد الحوثى الأقرب لخلافة عبدالملك، الزعيم الحالى للحركة، نظرًا لوفاة شقيق الثانى فى إحدى الغارات وابتعاد أشقائه الآخرين ‏عن القيادة الميدانية، مثل يحيى الحوثى، إلى جانب صغر سن أبناء عبدالملك، وافتقاد شخصية عمه عبدالكريم الحوثى مؤهلات الزعامة.‏

ومن الأسباب أيضًا، الانحياز الإيرانى لرئيس اللجنة الثورية، وفى ظل غرور القوة وتبنى محمد الحوثى سياسة التصفية، فمن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة مزيدًا من الصراعات التى قد تفضى ‏إلى قتل عبدالملك وإزاحته من المشهد ككل.‏

التصفية المباشرة لـ«عبدالملك الحوثى» من قبل الجماعة، ليست مستبعدة فى ظل وجود «المشاط» الذى كشف أحد قيادات حزب المؤتمر أنه من سيكتب نهاية زعيم التنظيم، وأن تصفية الحسابات ‏ستمتد لتشمل قائد المسيرة القرآنية، غير أن السيناريو الأرجح أن يتم استهداف «عبدالملك» وتحديد موقعه من قبل قوات التحالف بناءً على معلومات سيتم تسريبها من داخل الميليشيا المسلحة، وحينها ‏سيبدو الأمر وكأن غارة جوية استهدفت صعدة وأودت بحياته.‏

فى مجتمع يتخذ القبلية والثأر منهاجًا، فإن نجل الرئيس الراحل صالح، وابن شقيقه العميد طارق صالح، وكلاهما عسكرى، يشكلان أحد أعمدة القوى المتربصة بـ«الحوثى»، وقد أعلن «طارق» ‏بالفعل النفير للأخذ بثأر عمه، وتوعد قائد الميليشيا «عبدالملك» بذبحه بـ«سكين مذحل» (سكين فيه صدأ).‏

عودة «طارق» وإدارته قوات الحرس الجمهورى، بتنسيق مع قوات التحالف، شكّلت صدمة للحوثيين، لأن فى حالة حدوث اقتحام برى فإنهم- «أهل مكة»- أدرى بشعابها، فهم مدربون على ‏السيناريوهات والتطورات المحتملة فى أرض المعركة، وبالتالى سيكون تحديد مكان «عبدالملك» ونحره كما أقسم أبناء صالح، ليس بالأمر العسير. ‏

‏«قطع رأس الأفعى»، على حد وصف «طارق»، بات ممكنًا أيضًا بسبب حالة التذمر والسخط بين القبائل، بعد اغتيال «الصماد» وتهميش دورهم لصالح اللجان الثورية، وقد بدأت قبيلتا «حاشد» ‏و«بيكل» فى ترتيب أوراقهما استعدادًا للتخلص من الحوثى ورجاله، وتغيير سلطة الأمر الواقع التى فرضتها إيران. وفى خضم الأحداث المتلاحقة، يبدو خيار التخلص من «عبدالملك» هو الأقرب ‏للتحقق فى المرحلة الراهنة، وبالرغم من إدارك زعيم التنظيم الكامل هذا الأمر، إلا أنه لا يملك رفاهية تغيير قدره، فقد فتح على نفسه أبواب جهنم وأبواب الثأر، وفى كل الأحوال ستتم تصفيته ‏وستكون لجماعته اليد العليا فى تحقيق ذلك، بغض النظر عن السيناريو الذى ستدار به الأحداث، فهو فى كل الأحوال لن يخرج عن إطار الخيانة الداخلية والأعمال الاستخبارية.‏







