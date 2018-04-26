«تفليسة الهلباوي».. «الدستور» تكشف أسرار مبادرة الإخوانى ‏المنشق للمصالحة

دعا كمال الهلباوى، القيادى السابق فى جماعة الإخوان، إلى السعى من أجل ما وصفه بـ«المصالحة الوطنية الشاملة» فى مصر، مع كافة الأطراف بما فيها الجماعة ‏الإرهابية، عن طريق «مجلس حكماء» يضم شخصيات عربية ودولية مشهودًا لها بالنزاهة، تتولى قيادة «وساطة تاريخية» فى البلاد.‏

وأثارت دعوة «الهلباوى»، البالغ من العمر ٧٩ عامًا، حالة كبيرة من الجدل، وفيما قال المرشحان للانضمام إلى مجلس الحكماء، عمرو موسى ومحمد فايق، إنهما لم ‏يتلقيا أى اتصالات بشأن ذلك، رفض برلمانيون ورؤساء أحزاب المبادرة.‏





كمال: تختص بـ«كل المعارضة».. لا تقتصر على الجماعة.. ونستثنى منها «أهل ‏الإرهاب»‏

دعوة «الهلباوى» إلى إجراء «المصالحة الوطنية الشاملة» عن طريق «مجلس حكماء» يقود «وساطة تاريخية وينهى أكبر أزمة ويؤسس لمصالحة وطنية حقيقية وشاملة»، حسب تعبيره، جاءت ‏فى حوار أدلى به لوكالة أنباء فلسطينية مقرها الرئيسى فى بريطانيا.‏

وطالب «الهلباوى»، بحسب ما نشرته وكالة «قدس برس» للأنباء، بتشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات عربية ودولية مشهودًا لها بالنزاهة، لقيادة وساطة تاريخية فى مصر، تنهى حالة الصراع ‏القائمة بين نظام الحكم ومن وصفهم بـ«المعارضة»، وفى مقدمتهم «الإخوان»، والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة لا تستثنى أحدًا إلا أهل العنف والإرهاب.‏

وأوضح المنشق عن جماعة الإخوان، أن مجلس الحكماء المزعوم يضم كلا من عبدالرحمن سوار الذهب الرئيس السابق للجمهورية السودانية، ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتى، ‏وعبدالعزيز بلخادم رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، والصادق المهدى رئيس حزب الأمة القومى المعارض فى السودان، ومنير شفيق المفكر الفلسطينى، ومعن بشور المفكر والكاتب السياسى ‏اللبنانى.‏

ويضم مجلس الحكماء أيضًا، وفق «الهلباوى»، محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وعمرو موسى الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى شخصية يختارها ‏الأزهر، وأخرى تمثل الأقباط، وغيرهم.‏

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن «الهلباوى»: «الوساطة الواجبة فى مصر، يمكن أن تشكل مدخلا لإعادة الهدوء إلى البلاد خاصة والمنطقة عموما، وفتح أبواب التعايش بين الفرقاء السياسيين على ‏قاعدة الشراكة الوطنية الكاملة».‏

وكشف عن أن بعض من وصفهم بـ «الحكماء» اتصلوا به بالفعل خلال الفترة الماضية ورشحوا مجموعة أخرى من «الشخصيات الوطنية المشهود لهم بالنزاهة»، لافتا إلى أن ما يطرحه لا يعبر ‏عن رأيه أو موقفه الشخصى فقط، بل يعبر عن كثير من المخلصين الذين يأملون الخير لمصر وشعبها.‏

وفى اتصال مع «الدستور»، أكد «الهلباوى» صحة الحوار الذى تحدث فيه عن المصالحة، وقال: «الحوار كله صحيح ودقيق»، مشيرًا إلى أنه استند فى مبادرته على الأطروحات المماثلة خلال ‏الفترة الأخيرة، ومن بينها مبادرة الإعلامى عماد الدين أديب.‏

وأضاف: «القضية معقدة ومتشابكة، لذلك لم أقترح أى شروط أو تفاصيل، ولنترك هذا لمجلس الحكماء المقترح المستقل، وجميعهم ممن يسعون إلى الصلاح والإصلاح والاستقرار، ويحبون ‏مصر حتى لو انتقدوها أحيانا»، لافتًا إلى أنه يعلم إثارة الموضوع كثيرًا من النقد والاستهزاء وأحيانا «السفاهة» ممن لا يفهمون خطورة الأوضاع فى المنطقة كلها.‏

وفسر «الهلباوى»: «لم أتقدم بالمبادرة للمصالحة مع الإخوان كما فهم البعض، لكنى أطرحها بشأن السلام والاستقرار فى المجتمع المصرى كله، ثم الأمة كلها، والانتقال إلى مرحلة البناء الكامل ‏بعد القضاء على الإرهاب».‏

وخلص إلى أن «المصالحة مع المجتمع كله ومع المعارضة كلها، ولا تقتصر على فئة واحدة فى مصر»، مشددًا على أنه يستثنى من ذلك «أهل العنف والارهاب». وتابع: «لم أرشح من مجلس ‏الحكماء المقترح واحدًا من الإسلاميين أو المعارضة فى مصر ولا من ثوار الثورتين، ولم أتصل بأحد من مجلس الحكماء المقترح، ولم أقل هذا فى المبادرة ولا فى أى مقابلة تليفزيونية.‏







موسى وفايق: لم يتواصل معنا.. باحثون: مرفوضة.. ويمكن قبولها مع الشباب بشروط

نفى عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، رئيس لجنة الخمسين لوضع الدستور، تواصله مع الدكتور كمال الهلباوى، القيادى الإخوانى المنشق، حول تلك المبادرة.‏

وقال «موسى»، لـ«الدستور»: «لن أعلق على هذا الأمر على الإطلاق، وما أعلنه الهلباوى هو المسئول عنه فقط»، مشددًا على أنه لم يتواصل معه بشأن ما طرحه فى المبادرة، ولم يلتقه.‏

وأكد مصدر مقرب من محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، عدم إجراء أى مفاوضات أو اتصالات بين «فايق» و«الهلباوى»، حول تشكيل مجلس الحكماء المشار إليه ضمن المبادرة.‏

ورجح المصدر أن تكون الأسماء المطروحة فى تشكيل مجلس الحكماء مجرد «مشاورات مبدئية» لم تنته بعد، مضيفا: «المجلس القومى لحقوق الإنسان لديه رؤية حول التصالح مع جماعة الإخوان، بأن ‏يأخذ القضاء مجراه بشأن جرائم المتهمين أولًا، وعدم التصالح مع الداعين لأعمال إرهابية أو مع من تلوثت يداه بالدماء».‏

من جهته، رأى سامح عيد، الباحث المتخصص فى شئون الجماعات الإرهابية، المنشق عن جماعة الإخوان، أن أى مبادرة للتصالح مع قيادات الجماعة «مرفوضة»، لكن يمكن إجراؤها مع الشباب الذين ‏لم يتورطوا فى عمليات عنف، وفق شروط وعلى مراحل.‏

وأوضح: «يجب التأكد من التخلى عن العنف والابتعاد عن التنظيم، قبل التحاور معهم، مع عزلهم فى عنابر خاصة فى السجون، تقدم خدمات وسبل راحة وزيارات أكثر لهم، وتجرى خلال هذه الفترة ‏إعادة تأهيل لهم، ومناقشتهم فى أكثر من جلسة للتأكد من نبذهم الفكر الإخوانى والإرهابى». واعتبر أن قيادات التنظيم الموجودين حاليًا، لن يستطيعوا إعلان قبولهم المبادرة، لأن ذلك سيعرضهم لهجوم شديد ‏من قبل الشباب، على اعتبار أنهم سبب رئيسى فى الأزمة التى يعانى منها جميع أفراد التنظيم، وأنهم هم من قادوا الشباب إليها.‏

واختتم: «اعتماد الهلباوى على شخصيات عربية غير إخوانية، يهدف إلى وجود سياسيين لهم وزن قادرين على التفاوض مع النظام المصرى».‏

بدوره، قال أحمد بان، الباحث فى شئون جماعات الإسلام السياسى: «طرح الهلباوى مبادرة فى هذا التوقيت، يرتبط ببدء الولاية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى، ووجود حالة من استقرار حكمه، وانحسار ‏موجة العنف».‏

لذا، ووفق «بان»، هناك قطاعات كبيرة داخل «الإخوان» أصبحت تسير بمبدأ «التسليم بالأمر الواقع»، وتدرك أن المواجهة مع الدولة خاسرة بكل المقاييس، مضيفًا: «هناك أعداد كبيرة داخل الإخوان ‏خارج مشهد الصدام منذ البداية وتنبذ العنف، وحريصة الآن على الاندماج فى المشهد الوطنى أكثر من أى وقت مضى تحت بند (المصالحة)».‏

وتابع: «الدولة تواجه تحديات كبيرة، وأهم نقطة من نقاط المواجهة هى تعزيز التماسك الاجتماعى»، معتبرًا أن مبادرة من هذا النوع يمكن أن تسهل التماسك الداخلى الذى تحتاجه الدولة للانطلاق فى ‏معركة التطوير والتحديث.‏

وحول إذا ما تواصل «الهلباوى»، مع قيادات داخل «الإخوان» للاتفاق على توقيت طرح المبادرة أو شخصياتها، قال «بان»: «من المرجح أن يكون القيادى الإخوانى السابق استغل وجوده فى لندن منذ ما ‏يقرب من ٨ شهور للعلاج، وتواصل مع قيادات بعيدة عن المشهد الداخلى، لكن غير مرجح التواصل مع القيادات داخل السجون».‏





رؤساء أحزاب: إهانة للشعب وثورته وشهدائه.. وقيادتها من غير مصريين مرفوضة

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب «المصريين الأحرار»، إن الحزب يرفض نهائيًا المصالحة مع جماعة «الإخوان»، وهو الرأى الذى يعتقد فيه الشعب بأكمله، لأنه هو من خلع تلك الجماعة فى ‏‏٣٠ يونيو.‏

وأضاف: «من يطرحْ هذه المصالحة يُهنْ إرادة الشعب وثورته، التى شهدها العالم أجمع وتابعها عبر شاشات التليفزيون، وسجلها التاريخ بأحرف من نور، ولا يدرك جيدا أن جماعة الإخوان لها عقيدة ‏ثابتة، هى مصلحتها فقط دون الاعتراف بالأوطان».‏

وحذر «خليل» من خطورة الاستجابة لتلك الدعوة، وقال: «أى مصالحة مع جماعة الإخوان أو حلفائها مرفوضة.. عهد الوصاية على مصر وشعبها انتهى»، واصفًا الدعوة بـ«الغريبة».‏

وتساءل: «هل مازال كمال الهلباوى يفكر أن هناك من يحدد مصير مصر غير شعبها؟»، معتبرًا قيادة غير مصريين للمصالحة المصرية أمرًا مرفوضًا.‏

واتفق المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب «مستقبل وطن»، عضو مجلس النواب، مع الرأى الرافض للمبادرة، وقال: «الجماعات الإرهابية والمتطرفون لا يشغلهم سوى إسقاط وتدمير مصر.. كيف لنا ‏أن نتصالح مع من تلوثت يداه بالدماء الطاهرة للمصريين، واستهدفوا إخواننا الشهداء من رجال الجيش والشرطة».‏

وشدد رئيس «مستقبل وطن»، على أن معركة الدولة مع الإخوان وحلفائها من الجماعات الإرهابية «وجودية»، مشيدا بـ «حنكة» الرئيس عبدالفتاح السيسى ورجال القوات المسلحة والشرطة فى التعامل ‏مع ملف الإخوان وحلفائهم، والتصدى لهم بكل قوة، وإفشال مخططاتهم الخبيثة التى تهدف إلى النيل من وحدة وسلامة الوطن.‏

وقال عاطف ناصر، رئيس الكتلة البرلمانية لـ «مستقبل وطن»: «الإخوان قتلوا أبناءنا من رجال القوات المسلحة والشرطة، وينفذون أعمالا إرهابية فى سيناء»، مشددًا على أن معركة الدولة مع ‏الجماعات والكيانات الإرهابية «حياة أو موت».‏

وأضاف: «الشعب هو الوحيد الذى له حق المصالحة، وأعتقد أنه قال كلمته القاطعة فى أكثر من مناسبة، وهى الرفض التام مع كل من تلوثت يده بدماء المصريين، وبالتالى فإن المصالحة مع تلك ‏الجماعة مرفوضة نهائيًا».‏

ورفض اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب «حماة الوطن»، المبادرة، قائلًا: «لا تصالح نهائيا مع الإخوان، حتى لو أعلنوا توبتهم، لأن الشعب لن يقبلها، ومن يُردْ التصالح معهم عليه انتظار عقاب ‏الشعب».‏

وتساءل «الغباشى»، عن سر تلك المبادرة، وضمها أشخاصًا من الخارج، معتبرًا أنها مدعومة من قوى خارجية لتحقيق أهداف ومصالح خاصة، من شأنها خلق حالة من عدم الاستقرار داخل الدولة.‏





برلمانى: دعوة من إخوانى «صعبانة عليه الجماعة».. ومصدر أمنى: يستهدف «الشو ‏الإعلامى»‏

قال النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن المبادرة مرفوضة تمامًا، سواء على مستوى النظام الحاكم أو الشعب المصرى، فى ظل أن الجميع ذاق المرار على مدار عام ‏كامل، تم فيه تعريض الهوية الوطنية للضياع.‏

وأضاف: «المطالبة بالتصالح مع الإخوان تأتى من خلال شخصيات غير وطنية، لا تعلى مصلحة الدولة، ولها مآرب خاصة».‏

واعتبر أن كمال الهلباوى «شخصية إخوانية صرف»، ومواقفه فى الفترة الماضية «تمثيلية» على الشعب، فى ظل أنه كان مسئول التواصل بين الإخوان وتركيا وبريطانيا، وعملية انشقاقه عن الجماعة ‏لعبة معروفة للساسة والأجهزة الأمنية، حسب قوله.‏

وأضاف «بكرى»: «الدعوة إلى المصالحة خيانة لدماء الشهداء والوطن، ولا تخرج إلا من إخوانى يهدف إلى تحسين أوضاع الجماعة وقادتها، والشعب لن يقبل التصالح مع جماعة تسببت فى خراب ‏وتدمير الدولة».‏

وتابع: «من يقبل التصالح مع الجماعة الإرهابية قاتل، ومن يدعُ إلى التصالح مع القيادات إخوانى صرف يصعب عليه حال الجماعة».‏

وبسؤاله عن رأيه فى وجود مبادرتين للتصالح فى شهر واحد، من «الهلباوى» وعماد الدين أديب، قال: «النظام المصرى والأجهزة المعنية، بعيدة كل البعد عن هذه المبادرات، وموقفها واضح ورافض ‏لأى مبادرة للتصالح مع من شرد أبناء الوطن وقتل أبناءه».‏

ورجح أن تكون هذه الدعوات بإيعاز من قيادات «الإخوان» فى تركيا وقطر، بهدف إيجاد مخرج لهم وفرصة للعودة إلى الحياة السياسية.‏

من جهته، قال مصدر أمنى مطلع، إن المبادرة طرح شخصى من «الهلباوى» يستهدف من خلاله العودة للظهور مرة أخرى فى الأوساط السياسية والإعلامية، رغم علمه أن الحديث فى موضوع ‏المصالحة مع الإخوان «خاسر».‏

وأضاف المصدر، متحدثًا عن «الهلباوى»: «ابتعاده عن الظهور الإعلامى بسبب ضعف تحليله للأحداث الجارية وتناولها، وربما كبر سنه وضعف قراءاته دفعاه للجوء لإطلاق تلك التصريحات»، حسب ‏تعبيره.‏

واعتبر أن مبادرة «الهلباوى» ذاتية غير ممولة أو مدفوعة من الإخوان، وذلك لافتقار القيادى الإخوانى السابق إلى الثقل السياسى أو كونه من الشخصيات العامة التى يحرص التنظيم على استغلالها.‏

وأضاف: «بعض مبادرات التصالح مع التنظيم الإرهابى يتم إطلاقها من أشخاص يحملون نوايا طيبة، لكنهم يفتقرون إلى المعرفة الجادة بالقانون، وبأن الإرادة السياسية لا تملك التصالح فى قضايا متداولة ‏أمام الجهات القضائية، بجانب الرفض الشعبى للجماعة، الذى يحول دون مناقشة مثل تلك المبادرات، فضلًا عن أن عناصر التنظيم الإرهابى لم يتراجعوا عن استهداف الدولة واغتيال رجال الجيش ‏والشرطة».‏



