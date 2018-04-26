حبس 3 من «كابوهات وايت نايتس» بتهمة إثارة الشغب

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، حبس 3 كابوهات برابطة مشجعي نادي الزمالك "وايت نايتس" 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بإثارة الشغب والانضمام لجماعة مخالفة للقانون.



وحددت نيابة أمن الدولة العليا جلسة 8 مايو المقبل، للنظر في أمر تجديد حبس المتهمين الثلاثة في القضية 434 لـسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهم كل من مصطفى علي، شقيق سيد مشاغب، وأيمن بالا، وفهد نجاح عبد الودود، وشهرته سيطرة.



ويواجه العديد من كابوهات وايت نايتس في القضية اتهامات بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وإثارة الشغب، وحيازة مفرقعات، والتحريض على العنف.

