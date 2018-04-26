الملك سلمان يستقبل الكاردينال جان لويس (صور)

التقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الكاردينال جان لويس توران، رئيس المجلس البابوي للحوار بين الأديان في الفاتيكان، الذي يزور المملكة في خطوة غير مسبوقة.



وحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية، إنه جرى خلال اللقاء تأكيد أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.



وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية دور أتباع الأديان والثقافات في نبذ العنف والتطرف والإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم.



وتأتي الزيارة بعد نحو شهر من استقبال بابا أقباط مصر، البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبرى فى العباسية، في الـ 5 من مارس الماضي، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في حدث وصف بـ«التاريخي»، بعد أيام زيارة من أحمد قطان وزير الدولة السعودي للشئون.