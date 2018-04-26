«إينى» تبدأ تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بـ«ظُهر»‏ و«الفرنسية للتنمية»: اتفاق مرتقب مع مصر فى ‏مجال الغاز

الشركة الإيطالية تزيد قدرة إنتاج الحقل ٤٠٠ مليون قدم بعد 4 أشهر

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أعلنت شركة «إينى» الإيطالية للنفط والغاز بدء تشغيل وحدة الإنتاج الثانية بحقل «ظُهر» مما سيزيد قدرة الإنتاج بمقدار ٤٠٠ مليون قدم مكعبة يوميًا بعد أربعة أشهر من بدء إنتاج الحقل.‏

وقالت «إينى»، فى بيان أمس الخميس، إن الطاقة الإنتاجية لـ«ظُهر» تبلغ نحو ٨٠٠ مليون قدم مكعبة يوميًا، بما يعادل ١٥٠ ألف برميل من المكافئ النفطى يوميًا، مضيفة أنه من المقرر مواصلة زيادة ‏الإنتاج بنفس الأداء الاستثنائى للوصول إلى ١.٢ مليار قدم مكعبة يوميًا فى مايو ٢٠١٨، ومليارى قدم مكعبة بنهاية ٢٠١٨، ثم سقف الإنتاج - ٢.٧ مليار قدم مكعبة يوميًا فى ٢٠١٩.‏

فيما تستعد وزارة البترول، بالتعاون مع الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، لطرح أكبر مزايدة عالمية للبحث عن البترول والغاز فى ٩ مناطق بالبحر المتوسط ودلتا النيل، خلال أيام، وذلك بعد ‏استكمال معالجة البيانات الخاصة بالمسح السيزمى بالمنطقة.‏

وقال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الزيارات الأخيرة التى أجراها لعدة دول عربية وأجنبية كانت إيجابية، مشيرًا إلى استجابة هذه الدول ورغبتها فى الدخول بالسوق المصرية ‏وضخ استثمارات جديدة فى مجالى البحث والاستكشاف.‏

وأوضح «الملا»، فى تصريحات، أمس، أن من ضمن الشركات العالمية التى ترغب فى المشاركة بالمزايدات، شركات «شل، بى بى، إينى، إديسون»، بالإضافة إلى شركات إماراتية وكويتية، من ‏كبريات الشركات العالمية العاملة فى مجال البحث والاستكشاف.‏

وأشار إلى أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة للنهوض بسوق الغاز بهدف جعل مصر مركزًا إقليميًا لتداول الغاز، ووضعها على الأجندة العالمية للبترول، عن طريق طرح الفرص الاستثمارية من ‏خلال المزايدات العالمية.‏

وأوضح أن مصر تتمتع بالكثير من المميزات، من أهمها وجود مناطق واعدة بالاستكشافات البترولية فى البحرين المتوسط والأحمر، مما يجعلها مصدرًا رئيسيًا لتصدير الغاز إلى أوروبا.‏

وفى السياق ذاته، بحث وزير البترول، مع الرئيس التنفيذى لشركة «بى بى» للإمدادات والتجارة، الآن هايوود، فرص مشاركة الشركة فى أنشطة جديدة، تشمل تموين السفن بالوقود، وتحسين عمليات ‏التكرير بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من المنتجات المكررة وتحسين مواصفاتها، فضلًا عن التعاون فى إنشاء مراكز لتخزين المنتجات البترولية.‏

وقال «الملا» إن الجلسة تأتى استكمالًا للمباحثات التى تمت فى شهر فبراير الماضى بلندن، فى إطار الترتيبات والخطوات التى يتم تنفيذها بالمشروع القومى؛ لتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتجارة ‏وتداول المنتجات البترولية.‏

وأضاف: «قطاع البترول يمتلك العديد من المقومات، من بنية أساسية ومشروعات جديدة يجرى تنفيذها لإقامة محطات لاستقبال وتخزين المنتجات البترولية فى ميناءى سوميد وسونكر بالعين السخنة؛ ‏لتوفير الإمدادات للسوق المحلية، واستخدامها أيضًا فى تجارة وتداول المنتجات البترولية وتموين السفن».‏

وأوضح أن الرغبة القوية لشركة «بى بى»، التى لها استثمارات ضخمة فى مصر فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز للدخول فى شراكات جديدة من خلال أفرع شركاتها فى الأنشطة ‏الأخرى- تعد تأكيدًا على أن مصر لديها العديد من الفرص الجاذبة للأنشطة المتعددة المرتبطة بصناعة البترول.‏

وأشار «الملا» إلى أنه تم الاتفاق مع مسئولى الشركة على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة مختلف مجالات التعاون؛ لوضع آليات التنفيذ والبرامج الزمنية للبدء فى التنفيذ.‏

على جانب آخر، أشادت ستيفانى لافرانكى، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، بالإنجازات التى حققتها مصر خلال السنوات الأربع الأخيرة، وتلك الجارية فى العديد من المجالات، لاسيما ‏فيما يخص الإصلاحات الكبيرة التى تحققت فى مجال الغاز الطبيعى.‏

وقالت «لافرانكى»، فى تصريحات أمس، إن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من اتفاقيات التعاون بين الوكالة الفرنسية والحكومة المصرية، كاشفة عن أنه سيتم، فى غضون الأسابيع الثلاثة المقبلة، التوقيع ‏على اتفاقية بين الوكالة والحكومة لتقديم الدعم الفنى لإنشاء منظم جديد للغاز فى مصر.‏

ووصفت مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، الذى تسهم فى تمويله الوكالة، بـ«المبدع»، قائلة إنه يعكس التنسيق المتميز بين المساهمين فى تمويله، إلى جانب الوكالة، وهم البنك الدولى والاتحاد ‏الأوروبى والحكومة المصرية، وأيضًا متعدد الأبعاد، إذ تشارك فيه ثلاث وزارات «البترول والثروة المعدنية، والتضامن الاجتماعى، ووزارة التعاون الدولى».‏

وأكدت أن المشروع مهم جدًا بالنسبة لمصر، إذ إنه يحقق أحد أهداف الحكومة المصرية، المتمثل فى توصيل أقصى عدد من المنازل بشبكة الغاز الطبيعى، مشيرة إلى أن هذا المشروع الطموح سيضمن ‏توصيل الغاز الطبيعى، كما يسهم فى دعم الإصلاحات الجارية فى هذا القطاع بمصر.‏

وقالت مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية فى القاهرة، إن مشروع توصيل الغاز للمنازل، الذى تسهم فيه الوكالة بنحو ٧٠ مليون يورو، مهم للغاية لاسيما فيما يخص بُعده الخاص بالحماية الاجتماعية، ‏باعتباره لا يستهدف فقط المناطق الفقيرة بل الأحياء الأكثر حرمانًا وربطها بشبكة الغاز الطبيعى من خلال توفير الدعم المادى لعدم قدرتهم على سداد تكلفة التوصيل.‏

وأوضحت أن هذا المشروع يُسهم فى تحسين المناخ، من خلال الحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، كما يسهم فى توصيل الغاز للمنازل بتكلفة أقل، إضافة إلى أهميته فى مجال الاستثمار.‏

وأشارت إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وتأمين الوصول إلى طاقة نظيفة، إذ يستهدف توصيل الغاز الطبيعى لنحو ٢.٣ مليون وحدة سكنية حتى شهر يونيو ٢٠٢١ فى ٢٠ محافظة.‏

