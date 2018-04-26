بالصور.. رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فاعليات المؤتمر العلمي

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الخميس، ختام فاعليات المؤتمر العلمي العربي الثاني عشر "الدولي التاسع"، والذي نظمته الجامعة بالتعاون مع جمعية الثقافة من أجل التنمية والأكاديمية المهنية للمعلمين واكاديمية تحت عنوان "التعليم والمجتمع المدني وثقافة المواطنة"، بقاعة المؤتمرات الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.



وأشاد عزيز بالمؤتمر وما قدمه مِن موضوعات بحثية وجلسات علمية جادة يمكن الاستفادة منها في تعزيز ثقافة المواطنة وتحقيق الترابط بين مؤسسات المجتمع المدني.



وأوضح الدكتور خلف البحيري، مقرر المؤتمر، أنه تم مناقشة 55 بحث علمي وورقة عمل، واستمر لمدة يومين، متضمنًا 6 جلسات علمية.



وأضاف البحيري أن المؤتمر اختتم بعدد من التوصيات ومنها ضرورة العمل علي تفعيل المسئولية الاجتماعية لمنظمات المجتمع المدني في دعم الإصلاح التعليمي وتوفير المناخ الداعم لها، ودعوة مؤسسات التعليم للاهتمام بالدور الوقائي والعلاجي في مواجهة سلبيات المواطنة عبر الانترنت، وإجراء الدراسات والبحوث حول دور منظمات المجتمع وتقييم قدراتها علي المشاركة مع القطاع الحكومي في عملية التنمية.



وأضاف أن المؤتمر أوصي اأيضا بالدعوة لمشروع قومي لتشخيص حالة الانتماء والمواطنة لدي كافة فئات المجتمع، والتأكيد علي تلبية الحاجات الانسانية لغير القادرين من الطلاب المعاقين بالشكل المناسب لها، الي جانب كشف المعوقات التي تحول دون تحقيق المسئولية الاجتماعية لمؤسسات المجتمع المدني في دعم الإصلاح التعليمي في مصر، وتشكيل مؤسسات مدنية رقابية لكشف انحرافات المواطنة.