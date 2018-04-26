البرلمان التونسي يصادق على قانون ينظم عمل المجالس البلدية

صادق البرلمان التونسي، اليوم الخميس، على القانون الأساسي الذي ينظم عمل المجالس البلدية التي ستنتخب في السادس من مايو المقبل.



وتمت المصادقة بأغلبية 147 نائبا وتحفظ عشرة، ولم يرفضه أي نائب (217 نائبا) خلال جلسة عامة بثها التليفزيون الحكومي.



وأقر القانون الذي انطلقت مناقشته في الحادي والعشرين من مارس الفائت، تفرغ رئيس البلدية لمهامه بعد خلاف طويل بين النواب حول هذه النقطة.



ويتضمن القانون 392 فصلا، وهو ينظم عمل البلديات ويضبط صلاحياتها وتكوين مجالسها وتحديد مواردها وكيفية مراقبتها وتنظيم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في اتخاذ القرار.



وكانت منظمة «عتيد» انتقدت ما اعتبرته تعطيلا حاصلا في البرلمان في المصادقة على القانون المنظم لعمل البلديات ووصفته بـ«الممنهج والمقصود».

