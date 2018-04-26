‏«الكينج» يستقبل أصدقاءه بالجلباب النوبى بعد تعافيه



استقبل الفنان محمد منير، أصدقاء طفولته وأبناء بلدته داخل منزله بالقاهرة، والذين حضروا خصيصًا للاطمئنان عليه، وكان لافتًا ظهور «الكينج» فى الجلباب النوبى.‏

وقال صلاح ظافر، أحد المقربين من منير: «الحمد لله الكينج زى الفل، وصحته تحسنت، والفضل فى ذلك بعد الله، يعود إلى جمهوره وأحبابه، ولكل من سانده فى مرضه بالدعوات المخلصة مثلما ‏ساندهم فى أحزانهم وآلامهم ومشاكلهم المجتمعية والاقتصادية والمعيشية».‏

وأضاف: «منير سيحضر حفلًا فى عيد الفطر بمدينة العلمين، وسوف تكون إطلالته بديعة وشابة وحيوية».‏



