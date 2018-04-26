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الخميس 26/أبريل/2018 - 07:50 م

‏«الكينج» يستقبل أصدقاءه بالجلباب النوبى بعد تعافيه

الفنان محمد منير
الفنان محمد منير
الرشيدى خالد ‏
dostor.org/2145656


استقبل الفنان محمد منير، أصدقاء طفولته وأبناء بلدته داخل منزله بالقاهرة، والذين حضروا خصيصًا للاطمئنان عليه، وكان لافتًا ظهور «الكينج» فى الجلباب النوبى.‏
وقال صلاح ظافر، أحد المقربين من منير: «الحمد لله الكينج زى الفل، وصحته تحسنت، والفضل فى ذلك بعد الله، يعود إلى جمهوره وأحبابه، ولكل من سانده فى مرضه بالدعوات المخلصة مثلما ‏ساندهم فى أحزانهم وآلامهم ومشاكلهم المجتمعية والاقتصادية والمعيشية».‏
وأضاف: «منير سيحضر حفلًا فى عيد الفطر بمدينة العلمين، وسوف تكون إطلالته بديعة وشابة وحيوية».‏

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