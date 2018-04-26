«الكينج» يستقبل أصدقاءه بالجلباب النوبى بعد تعافيه
استقبل الفنان محمد منير، أصدقاء طفولته وأبناء بلدته داخل منزله بالقاهرة، والذين حضروا خصيصًا للاطمئنان عليه، وكان لافتًا ظهور «الكينج» فى الجلباب النوبى.
وقال صلاح ظافر، أحد المقربين من منير: «الحمد لله الكينج زى الفل، وصحته تحسنت، والفضل فى ذلك بعد الله، يعود إلى جمهوره وأحبابه، ولكل من سانده فى مرضه بالدعوات المخلصة مثلما ساندهم فى أحزانهم وآلامهم ومشاكلهم المجتمعية والاقتصادية والمعيشية».
وأضاف: «منير سيحضر حفلًا فى عيد الفطر بمدينة العلمين، وسوف تكون إطلالته بديعة وشابة وحيوية».