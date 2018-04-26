مقدم مشروع «الأحوال الشخصية»: الحبس 6 أشهر عقاب الإخلال ‏بضوابط استضافة الطفل فى القانون



أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، مقدّم قانون الأحوال الشخصية الجديد، أن المشروع سوف تبدأ مناقشته مجتمعيًا خلال أيام قليلة، رافضًا ‏الانتقادات الموجهة إليه. وقال «فؤاد»، فى حواره لـ«الدستور»، إن المشروع يركز فى الأساس على حقوق الطفل، ويوفر له كل سبل الحماية وتنشئته فى أجواء أسرية، ‏مضيفًا أن التخوفات من المشروع غير منطقية، قائلًا إنه حدد فى المشروع ضوابط صارمة للاستضافة.‏



‏■ متى تبدأ جلسات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون «الأحوال الشخصية»؟

‏- المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية، أكد أن جلسات الحوار المجتمعى حول المشروع تبدأ خلال أيام قليلة، بحضور ممثلى الأزهر والإفتاء والمجلس القومى للمرأة وبعض ‏المنظمات الأخرى، على أن تتم مناقشة كل المشروعات المقدمة فى هذا الشأن، سواء مشروعى أو المشروع المقدم من الدكتورة عبلة الهوارى، أو فى حالة تقديم الحكومة والمجلس القومى للمرأة أيضًا ‏مشروعات مماثلة، كما سيتم الاستماع إلى بعض الحالات للمواطنين الذين يعانون أزمات مع قانون الأحوال الشخصية لدراستها، وعلى المستوى الشخصى أوجّه دعوة إلى كل منتقد للقانون لحضور ‏الجلسات.‏

‏■ وماذا عن ملامح مشروع قانونك؟

‏- القانون جاء شاملًا كل ما يخص الأحوال الشخصية، بدءًا من الخطوبة والزواج والطلاق والنفقات والحضانة وغيرها، ويشمل أيضًا بعض النواحى القانونية وإنشاء محاكم جديدة مختصة، ويتضمن ‏القانون خفض سن الحضانة إلى ٩ سنوات، وأقر بأن الحق الأصيل فى الرؤية الاصطحاب أو ما يُطلق عليها «الاستضافة»، وهذه النقطة حق أساسى للطفل، والمعيار الأساسى الذى بُنيت مواد مشروع ‏القانون حوله، فيجب ألا يتربى الطفل بعيدًا عن أسرته.‏

‏■ هناك تخوفات من جزئية الاستضافة التى تسهّل خطف الطفل؟

‏- إنها تخوفات غير منطقية، فالمشروع وضع العديد من الضوابط، منها أن الطرف غير الحاضن، قبل استلامه الطفل وقت الاستضافة، سيوقّع على ورقة قانونية تضعه أمام مسئولية جنائية بالحبس ٦ ‏أشهر مباشرة حال عدم إعادة الطفل خلال ٢٤ ساعة، إلى جانب وضع اسمه على قوائم المنع من السفر، وملاحقته جنائيًا فور تبليغ الطرف الحاضن عن عدم إرجاعه الطفل.‏

‏■ هل هناك تغيير فى ترتيب الأطراف الحاضنة؟

‏- القانون الحالى وضع الأب على رقم ١٦ فى ترتيب الحضانة، ولكن فى مشروعى حددت للقاضى ٣ اختيارات، الأم والجدة للأم والأب فقط، فلا يجوز أن يكون والد الطفل على قيد الحياة وتتم تربية ‏طفله على يد العمة أو أطراف أخرى لن توفر له الحماية.‏

‏■ وماذا عن النفقات؟

‏- القانون الحالى أيضًا حمّل طرفًا بعينه نفقات جزافية، ومشروعى يتيح للقاضى بأن يحدد النفقات بضوابط مستوى الدخل عن طريق اقتطاع نسبة منه.‏

‏■ ولماذا كل هذه المعارضة للقانون المقدم؟

‏- هناك أطراف لا تريد أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة المشروع لأنهم مستفيدون من القانون الحالى، ويلبى طلباتهم، وأكدت فى مشروعى على حقوق الطفل فقط، كما أن جلسات الحوار المجتمعى حول ‏القانون ستناقش المواد «مادة مادة»، وستقارن بينها وبين القوانين الأخرى، ليخرج فى النهاية متوافقًا مع الجميع ويُعلى العدل والحق.‏



