«بوينج» تتوقع إنتاج 41 ألف طائرة جديدة بحلول 2036

توقعت شركة صناعة الطائرات الأمريكية «بوينج» حاجتها إلى إنتاج 41 ألف طائرة جديدة بحلول 2036 لتلبية الطلب المتزايد على الطائرات، في حين تتوقع الشركة الأمريكية أن يأتي أغلب المشترين من آسيا ثم من أوروبا وأمريكا الشمالية.



وقال دروم اجيل مدير التسويق في «بوينج» على هامش معرض برلين الدولي للطيران، إن هذه الأرقام تعني مضاعفة أسطول طائرات «بوينج» العاملة لدى شركات الطيران في مختلف أنحاء العالم، مشيرا إلى أنه يتوقع نمو الطلب في السوق الآسيوية لأنه «إذا كان الاقتصاد ينمو والناس تكسب المزيد من المال، فإنهم يرغبون في السفر» بالطائرات.



وأضاف أن صناعة الطائرات قد تحقق مكاسب تصل إلى 6 تريليونات دولار من خلال بيع الطائرات الجديدة إلى جانب 8 تريليونات أخرى من خلال الأنشطة الخدمية ذات الصلة بحلول 2036.



وقال إن الطلب سيزيد بشكل خاص على الطائرات متوسطة الحجم بسبب ارتفاع عدد رحلات الطيران المباشر بين المقاصد المختلفة.

