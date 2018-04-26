رئيس صحيفة «جمهورييت» يشارك في تظاهرة من أجل الحرية بتركيا

شارك رئيس مجلس إدارة صحيفة «جمهورييت» اليومية المعارضة في تركيا أكين آتلي، بعد ساعات من الإفراج عنه إثر اعتقال طال أكثر من 16 شهرا، في تظاهرة الخميس بإسطنبول للدفاع عن حرية الصحافة.



وفي أحكام صدرت مساء الأربعاء، إثر محاكمة اعتبرت اختبارا لحرية الصحافة في البلاد، حكم على 14 من العاملين في الصحيفة بالسجن مددا تتراوح بين عامين ونصف وأكثر من ثمانية أعوام بتهمة مساعدة منظمات إرهابية، على أن يبقوا خارج السجن حتى صدور نتيجة الاستئناف.



وحكم على رئيس مجلس إدارة الصحيفة بالسجن سبع سنوات ونصف لكن أفرج عنه مع إبقائه قيد المراقبة القضائية في انتظار نتيجة الاستئناف.



وبعد ساعات من خروجه من السجن ليل الأربعاء إلى الخميس، شارك آتلي في تظاهرة بإسطنبول تطالب بالعدالة وحرية الصحافة.