جمعية محبي فريد الأطرش تكرم رئيس الأوبرا في ذكرى ملك العود

كرمت جمعية (محبي الموسيقار فريد الأطرش) الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، لتقديره الكبير لفن المطرب والموسيقار الراحل فريد الأطرش ملك العود وإحياء ذكراه في صالون الأوبرا الثقافي، ولإستجابته الفورية لطلب الجمعية بشأن تركيب الأوبرا إنارة على تمثال فريد الأطرش بساحة دار الأوبرا، وبشكل يليق بقامة وقيمة فنية كبيرة مثل الموسيقار فريد الأطرش.



واستضاف الصالون الفنان عادل السيد مؤسس ورئيس الجمعية، الذي أهدى درع الجمعية وشهادة تقدير الى رئيس الأوبرا، كما استضاف الصالون الكاتب اللبناني محمود الأحمدي مؤلف كتاب (فريد الأطرش.. نابغة عصره)، بحضور عدد كبير من عشاق ومحبي فن فريد من مصر ولبنان.



وتحدث الضيفان عن حياة فريد وأهم محطاته الفنية، إلى جانب العديد من مواقفه الانسانية، وعرضت الجمعية لأول مرة فيلما تسجيليا بعنوان "حكاية العمر كله" عن حياة فريد وبصوته.



وتضمن برنامج الصالون تقديم عدة فقرات غنائية لروائع الموسيقار فريد الأطرش تغنت بها مطربة الأوبرا الفنانة أحلام، ومحمد وحيد، وزينب المصرى، وهبة الخولي، وأسمهان، ومحمد عرب، ومنى ابراهيم.