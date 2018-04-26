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الخميس 26/أبريل/2018 - 07:45 م

«الثقافة السعودية» تستضيف 3 حفلات موسيقية للأوركسترا الألمانية

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
وكالات
dostor.org/2145650

أعلنت الهيئة العامة للثقافة السعودية، اليوم الخميس، عن استضافة 3 حفلات موسيقية لفرقة الأوركسترا الألمانية (أكاديمية كولنر الألمانية)، ضمن الفعاليات الثقافية لشهر أبريل الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، مساء اليوم، أنه سيتم تنظيم الحفلات في الرياض بمركز الملك فهد الثقافي وفرع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون بالدمام (شرق) وفي كورنيش جدة (غرب).

وتعد فرقة الأوركسترا الألمانية إحدى أبرز فرق الأوركسترا المعروفة من مدينة برلين.

وتأتي استضافة الهيئة العامة للثقافة للفرقة، ضمن برنامج أوسع من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة التي تشمل جميع أرجاء المملكة خلال الشهر الجاري، تحت شعار «الفعاليات الثقافية».

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