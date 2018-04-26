النائب العام يشدد على أهمية التضامن الدولي والتعاون الاستخباراتي لمكافحة الإرهاب

أكد المستشار نبيل صادق، النائب العام، اليوم، أن الجريمة الإرهابية أصبحت عابرة للحدود، وأنه لا توجد دولة يمكنها مواجهتها وحدها نظرا لوجود حكومات ومنظمات تدعمها، مشددا على أهمية التضامن الدولي والمواجهة الفعالة لمكافحة هذه الآفة.



وقال النائب العام، على هامش مشاركته في مؤتمر باريس الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، إن مداخلته أمام المؤتمر ركزت على جهود مصر في مواجهة الإرهاب على نحو شامل من خلال تعديل التشريعات ذات الصلة وإصدار قانون مكافحة الإرهاب وتنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي نص على تجريم تمويل الإرهاب، في إطار جهود التصدي لهذه الأعمال الشيطانية.

ولفت إلى أن العمل الجماعي لمواجهة الإرهاب يستند بالأساس على المعلومات الاستخباراتية التي ينبغي أن تتبادلها الدول في الوقت المناسب وبصورة سريعة لتشكيل حائط ضد الإرهاب وتجفيف منابع تمويله ومنع وقوع الجرائم الإرهابية.

وأشار الى وجود تطور هائل في المعلومات الإلكترونية، وإلى ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي مصر على المستوى الأمني والتقني والمالي، باعتبارها في طليعة الدول التي تحارب هذه الآفةً وتدفع ثمنا باهظا من دماء أبنائها من الجيش والشرطة والمواطنين، وكذلك من كل الجهات التي تتصدى للإرهاب لاسيما مؤسسة القضاء.

وطالب النائب العام المجتمع الدولي بتغليظ عقوبة الإرهاب التي تصل في مصر في ظروف معينة إلى الإعدام وبالعمل بقرار الأمم المتحدة 1373، الذي يحث البلدان على تعديل تشريعاتها لتجريم الارهاب وتجريم تمويله، مبديا استغرابه من الأحكام القضائية الخفيفة في بعض الدول التي تعتبره مجرد جنحة.

وأبرز الآثار المدمرة للإرهاب من حصد أرواح الأبرياء وضرب الاقتصاد وتهديده للسلم العام للمواطنين، مشددا على ضرورة أن تتناسب العقوبة في قضايا الإرهاب مع حجم الضرر الذي يسببه.

ونوه النائب العام إلى استخدام أموال الجريمة المنظمة العابرة للحدود في دعم الإرهاب، وإلى قيام السلطات الأمنية المصرية بضبط شحنة هيروين ضخمة في البحر الأحمر منذ نحو شهر، تقدر قيمتها بنحو 18 مليار جنيه بفضل التعاون الإستخباراتي الجيد مع بعض البلدان، خاصة مع دولة الإمارات.

وأشار إلى جهود مصر في تجفيف منابع تمويل الإرهاب، وإلى مثال آخر بارتباط الجريمة المنظمة بالإرهاب مع قيام جماعة الإخوان الإرهابية بتهريب العملات الأجنبية إلى الخارج لضرب الاقتصاد المصري ورفع سعر العملة الأجنبية.

من ناحية أخرى، قال المستشار نبيل صادق إنه التقى على هامش المؤتمر بعدد من المسئولين لا سيما مدعي عام باريس لبحث تعزيز التعاون في إطار الاتفاقيات الموقعة بين البلدين.

وكشف أن وفدا من قضاة التحقيق في حادث طائرة مصر للطيران سيزور القاهرة في نهاية مايو المقبل في إطار التعاون الجيد والشفاف القائم في هذا الصدد بين مصر وفرنسا.