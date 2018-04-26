رئيس «توتال»: ليبيا لم تثر أي اعتراضات على «صفقة الواحة»

قال الرئيس التنفيذي لـ«توتال»، اليوم الخميس، إن السلطات الليبية جرى إبلاغها قبل أن تبرم شركة الطاقة الفرنسية صفقة قيمتها 450 مليون دولار مع «ماراثون أويل» للاستحواذ على حصة الشركة الأمريكية البالغة 16% في امتياز الواحة.



وأبلغ باتريك بويان محللين في مؤتمر بالهاتف حول نتائج أعمال «توتال» في الربع الأول، أنه على الرغم من التقارير التي تقول إن الصفقة قد تواجه عراقيل بسبب استياء ليبي، فإن السلطات الليبية لم تثر أي اعتراضات قبل أن تبرم «توتال» الصفقة في 31 مارس.



وقال «بويان»: «أبلغنا السلطات الليبية مسبقا بأن الصفقة جرت تسويتها بين توتال وماراثون وأننا كنا نعتزم إغلاقها بحلول نهاية مارس».



وأضاف قائلا: «من وجهة نظر قانونية بحتة، لا يوجد طلب لموافقة رسمية سواء في القانون الليبي أو اتفاق الامتياز النفطي»، قائلا إنه أسهم ماراثون في ليبيا الآن لدى توتال.

