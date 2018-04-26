مصارع سعودي يشارك في عرض «المعركة الملكية الأعظم»

يترقب عشاق مصارعة المحترفين الاستعراضية في السعودية، استضافة عرض «رويال رامبل» الشهير، بمشاركة مجموعة من أبرز المصارعين العالميين غدا الجمعة في جدة، وقد يشهد مشاركة استثنائية لمصارع سعودي.



وتشير تقارير إلى إمكانية مشاركة منصور الشهيل في الحدث المنتظر على استاد الجوهرة المشعة، الذي يحمل اسم «المعركة الملكية الأعظم»، ليصبح أول سعودي يشارك في العرض.



ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن تريبل إتش مدير المواهب في الشركة المنظمة لمصارعة المحترفين الاستعراضية (دبليو. دبليو. إي) قوله إن العرض سيشهد مشاركة مصارع سعودي واحد على الأقل.



وتبدو فرص الشهيل (21 عاما)، المعروف أيضا باسم «ماني فابرينو»، قوية؛ للمشاركة بعد تألقه ضمن ثمانية مصارعين خلال تجارب الأداء للمواهب السعودية.



وسبق للشهيل خوض تجارب في اتحادات صغيرة بالولايات المتحدة في منافسات الوزن الخفيف، ويطمح لتوقيع عقد مع (دبليو.دبليو.إي).

