مندوب روسيا: موسكو على ثقة أن ما حدث في مدينة دوما كان تمثيلية

أكد مندوب روسيا لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولجين أن روسيا على ثقة بأن ما حدث في مدينة دوما السورية «كان تمثيلية».



وقال شولجين - خلال مؤتمر صحفي حول الهجوم الكيميائي المزعوم في دوما، عقد بمدينة لاهاي أوردته قناة «روسيا اليوم» الإخبارية: «اليوم بوسعنا أن نثبت أن شريط الفيديو التابع للقبعات البيضاء عبارة عن تمثيلية، بالتالي لم يعد أي أساس من الحقيقة لإشارات شركائنا الغربيين إلى أن هذه المادة بمثابة الدليل على وقوع هجوم كيميائي».



وأشار إلى أن روسيا كانت ولاتزال على ثقة من أن الادعاء باستخدام السلاح الكيميائي هو استفزاز، مشيرا إلى أن ممثلي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والعديد من الدول الأوروبية الأخرى لم يحضروا الاجتماع مع شهود العيان في لاهاي، مرجحا بأنهم يخشون الحقيقة.



كانت وزارة الدافع الروسية قد قالت، في وقت سابق، إنه تم التوصل إلى المشاركين في تصوير الفيديو الذي استخدم كدليل على الهجوم الكيميائي المزعوم في بلدة دوما بالغوطة الشرقية والاستماع إلى شهاداتهم.



وأضافت أن الفيديو الذي تم تصويره في مستشفى دوما وقدمته «الخوذ البيضاء» كأدلة على استخدام القوات الحكومية للسلاح الكيميائي في البلدة يوم 7 أبريل، «مفبرك وذلك ما اعترف به الأشخاص الذين شاركوا في تصويره» وظهروا في الفيديو.

