توقيع الكشف الطبي على 1993 مواطن بالمنصورة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، توقيع الكشف الطبي على 1993 مواطن في القافلة الطبية التي تم تنفيذها بقرية بداوي مركز المنصورة، على مدار يومين، ضمن منظومة القوافل الطبية التي يتم تنفيذها بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا في أماكنهم تخفيفًا للعبء.



وأضاف الشعراوى، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، بعد التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة، بشأن نتائج نشاط القافلة أنه تم تحويل 19 مواطنًا لاستكمال العلاج بالمستشفيات، وإحالة 14 مريض للعلاج على نفقة الدولة.



وأوضح مكي أنه تم استقبال المترددين على العيادات المتنقلة التي ضمتها القافلة في كافه التخصصات الطبية بـ10 عيادات وبمشاركة 90 من الأطباء والعاملين من أعضاء هيئة التمريض وكافة التخصصات شملت 10 أخصائيين، وتنفيذ 53 ندوة تثقيف صحى للمواطنين بالقرية على مدار اليومين، توفير 121 صنف من الأدوية تم صرفها للمترددين من المرضى المستحقين مجانًا.



وأكد الشعراوي على اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة، وأنه لن يدخر جهدًا في سبيل توفير كافة أوجه الرعاية للمرضى أينما كانوا، وأنه يبذل كل الجهود لتلبية احتياجات المرضى والمترددين على المستشفيات من العلاج والفحوصات اللازمة.