رومانيا تعلن موقفها من نقل سفارة بلادها إلى القدس

أكدت رئيسة وزراء رومانيا فيوريكا دانشيلا، اليوم الخميس، أنها تفضل نقل سفارة بوخارست في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس لكنها لا تملك الدعم الكافي في بلادها للقيام بتحرك من هذا النوع.



وقالت لدى لقائها الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في القدس: «نجري مشاورات بشأن هذا الموضوع مع كافة المؤسسات في رومانيا».



وأضافت: «هذا أملنا لكننا للأسف لا نحظى بالدعم الذي نرغب في الحصول عليه من جميع الأطراف».



والتقت دانشيلا الاشتراكية الديمقراطية الأربعاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

