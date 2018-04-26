«ترامب» يشير لاحتمال تدخله في «تحقيقات الانتخابات»

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتدخل في التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات، بما في ذلك اتصالات محتملة مع حملته، ولكنه ترك الاحتمال مفتوحا في المستقبل.



وكانت وزارة العدل قد عينت المحقق الخاص روبرت مولر العام الماضي، ليقود تحقيقا خارجيا، بعدما طرد ترامب رئيس مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي، وهو إجراء قيد التحقيق أيضا بوصفه عرقلة لسير العدالة.



وانتقد ترامب في مكالمة هاتفية مع «فوكس نيوز» اليوم الخميس، التحقيق ووصفه بـ«المتضارب»؛ لأن بعض فريق المحقق الخاص ينتمون إلى الحزب الديمقراطي رغم أن مولر ومشرفه نائب المدعي العام رود روزنتين وهو من تعيين ترامب، من الحزب الجمهوري.

