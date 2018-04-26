«ضد مجهول» على «الحياة وألفا ودبي» في رمضان
حصلت كل من شبكة قنوات ألفا وتليفزيون الحياة ودبي، على حقوق عرض مسلسل «ضد مجهول» خلال السباق الرمضاني.
العمل من بطولة غادة عبد الرازق وروجينا ومحمد دياب ومن تاليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت.
حصلت كل من شبكة قنوات ألفا وتليفزيون الحياة ودبي، على حقوق عرض مسلسل «ضد مجهول» خلال السباق الرمضاني.
العمل من بطولة غادة عبد الرازق وروجينا ومحمد دياب ومن تاليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت.
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