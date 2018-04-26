«ضد مجهول» على «الحياة وألفا ودبي» في رمضان

بالفيديو.. منتجات فتيات حي الزبالين بمعرض «أهلا رمضان»

انطلق، صباح اليوم الأربعاء، معرض «اهلا رمضان» بسوق الفسطاط، الذي يقام سنويًا، ولكنه تميز هذا العام بوجود العديد من المنتجات التي تحمل روحانيات الشهرالكريم. تصدرت المعرض، منتجات فتيات حي الزبالين التي ...