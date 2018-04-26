وزير الخارجية الجزائري يبحث مع نظيره الإيطالي التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، اليوم الخميس، مع نظيره الإيطالي أنجيلينو ألفانو، التعاون الثنائي بين البلدين وآفاق تطويره، على هامش ندوة باريس حول مكافحة تمويل الإرهاب.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن الجانبين أعربا عن ارتياحهما للعلاقات التي تربط البلدين، وعن التزامهما بتعزيزها أكثر، خاصة في إطار الاستحقاقات الثنائية المقبلة.



وبحث الجانبان الوضع في المنطقة والتحديات التي تواجهها، خاصة مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة، واستعرضا الوضع في ليبيا ومالي، وأكدا تطابق وجهات النظر بين البلدين خاصة فيما يتعلق بضرورة تأييد الحلول السياسية القائمة على الحوار والمصالحة بعيدا عن أي تدخل أجنبي.



وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، مع المنسق الوطني للاستخبارات ومكافحة الإرهاب مستشار الرئيس الفرنسي المكلف بالاستخبارات بيار بوسكي دو فلوريان، على هامش ندوة باريس حول مكافحة تمويل الإرهاب، التعاون الثنائي في مجال القضاء على التطرف ومكافحة الإرهاب.

