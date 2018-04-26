الفيضانات تقتل 9 إسرائيليين.. وجهود بحث مكثفة عن مفقودين

تكثف طائرات الهليكوبتر العسكرية التابعة للاحتلال الإسرائيلية، اليوم الخميس، عمليات البحث عن مواطنين مفقودين بسبب السيول بالقرب من وادي عربة في جنوب إسرائيل.



وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الفيضانات اجتاحت المنطقة بينما كانوا يتنقلون بالقرب من البحر الميت.



وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية، أن 9 إسرائيليين لقوا مصرعهم، وفُقد 6 آخرين، بسبب الفيضانات التي أزاحت حافلة تقل تلاميذ مدرسة فى منطقة وادي عربة جنوبى إسرائيل.



وذكرت الشرطة الإسرائيلية أن الحافلة كانت تقل أثناء الحادثة 25 تلميذا، وتبحث طواقم إنقاذ بمساعدة طائرات مروحية عن المفقودين.

