القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:53 ص

الأرصاد: طقس اليوم معتدل يصاحبه سقوط أمطار
07:49 ص

اليوم.. نظر دعوى نفقة مطلقة محمود كهربا
03:18 ص

اليوم.. محاكمة مرسى وآخرين بقضية «التخابر مع حماس»
02:58 ص

وزير النقل للمواطنين: انتهاك حرم الطريق يكلف الدولة ملايين
02:50 ص

اليوم.. الفصل فى اختصاص «الأمور المستعجلة» بمنع ترشح القضاة للأندية
02:24 ص

تفاصيل إنشاء أول مستشفى للصحة النفسية بشمال سيناء
01:21 ص

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل
10:51 م

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين
05:58 م

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة
07:59 ص

الأرصاد: طقس اليوم غير مستقر يصاحبه سقوط أمطار
07:30 ص

نص البيان الـ20 للقوات المسلحة بشأن العملية «سيناء 2018» (فيديو)
06:21 ص

الحماية المدنية: المعمل الجنائى هو من سيحدد خسائر حريق مصنعى البساتين
عالم
الخميس 26/أبريل/2018 - 06:09 م

سفير بريطانيا لدى واشنطن: ترامب يزور لندن في يوليو

ترامب
ترامب
dostor.org/2145506

يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة إلى بريطانيا في 13 يوليو، كما أعلنت اليوم الخميس، رئاسة الوزراء البريطانية والسفير البريطاني لدى واشنطن.

وأعلن السفير البريطاني في واشنطن، اليوم الخميس، أن «ترامب» سوف يزور بريطانيا في 13 يوليو لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان «أن الرئيس الأمريكي سيزور بريطانيا في 13 يوليو، وسيجري مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال زيارته»، مؤكدة بذلك تغريدة للسفير كيم داروش.

وكان الأخير أعرب عن «سروره» لإعلان الزيارة التي سبق وأن أرجئت، وقد تتسبب بتظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكي.

موضوعات متعلقة

«ترامب» يكشف تفاصيل لقائه مع رئيسة وزراء بريطانيا بمنتدى دافوس

«ترامب» ينوى الاعتذارعن إعادة نشرة تغريدة تسىء للمسلمين

«ترامب» يزور بريطانيا منتصف 2018

رئاسة وزراء بريطانيا: ما زلنا ندرس تفاصيل زيارة ترامب للندن

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

الخارجية الأمريكية ترد على اقتحام القنصلية الروسية بسياتل

منذ حوالي 20 ساعة

التحالف العربي: الصماد مسئول عن قتل ملايين اليمنيين

منذ يوم

وفاة صحفي فلسطيني برصاص الاحتلال في مسيرات العودة

منذ يومين

مقتل 20 مسلحا من «طالبان» و«القاعدة» في أفغانستان

منذ 3 أيام

تصفية 20 قياديًا حوثيًا خلال استهداف موكب الصماد في غارة التحالف

منذ 3 أيام

أنجولا تفقد الاتصال بأول قمر صناعي «أنجوسات -1»

الآن

خارجية روسيا: نرفض أي تعديل على الاتفاق النووي مع إيران

مستشار البيت الأبيض يتوقع نجاح محادثات التجارة مع الصين

«إسماعيل» يشدد على رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة السيول

الخارجية الروسية: لا آثار لمواد سامة أو كيماوي في «دوما»

الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«أمن القاهرة» يكشف كواليس إعادة ٢١ طالبا فقدوا بالصحراء

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

ألبومات الصور

بالفيديو.. منتجات فتيات حي الزبالين بمعرض «أهلا رمضان»

فعاليات مهرجان الأزهر الأول للفن والإبداع

جهود مكثفة لحي الهرم للسيطرة على تبعات الأمطار (صور)

انطلاق الندوة التثقيفية «حماية وطن» بجنوب سيناء

نجم الساعة

«نيويورك تايمز»: الموساد اغتال «البطش»

الأكثر قراءة

«السيسى» يُصدّق على قانون تحديد رواتب الوزراء

«أمن القاهرة» يكشف كواليس إعادة ٢١ طالبا فقدوا بالصحراء

«سكاي سبورتس» تصدم جماهير محمد صلاح

«ولى نجريج».. محمد صلاح يضع أهل قريته قيد الإقامة الجبرية

كشكول

الخشت: الفرع الدولي يعتمد على نظام الجيل الثالث من التعليم والتؤامة مع الجامعات الأجنبية الكبري

بالصور.. سفير كوريا الجنوبية بجامعة عين شمس

وكيل تعليم الوادي الجديد يتفقد كنترول الفرافرة التعليمية

هندسة الإسكندرية تنظم ملتقى سوق العمل الثامن عشر.. السبت

بالصور.. جامعة بنها تشارك فى معرض التعليم بنيجيريا

الأمصار

بوتين يبحث التسوية في أرمينيا مع رئيس وزرائها

السلطات الفرنسية تكشف 416 ممولا لتنظيم داعش في فرنسا

مصر للطيران تجتاز تفتيش الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران

منتخب الكويت للمعاقين يحصد المركز الثالث في بطولة غرب آسيا لكرة السلة

العبادي من أربيل: الأخوة الكردية العربية دائمة ومستمرة

ads
منوعات

مصر بالمجموعة الرابعة في بطولة العالم ليد الناشئات

تقرير علماء الفلك يرصدون اندماجين عملاقين لمجرات ضخمة

«يوتيوب كيدز» تطلق خدمة جديدة للمراقبة من قبل الآباء

ولاد الكار

محمد عبدالمقصود يتسلم جائزة «الإبداع الصحفي» في دبي

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

التبول اللا إرادى

الدستور على فيسبوك