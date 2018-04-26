سفير بريطانيا لدى واشنطن: ترامب يزور لندن في يوليو

يجري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زيارة إلى بريطانيا في 13 يوليو، كما أعلنت اليوم الخميس، رئاسة الوزراء البريطانية والسفير البريطاني لدى واشنطن.



وأعلن السفير البريطاني في واشنطن، اليوم الخميس، أن «ترامب» سوف يزور بريطانيا في 13 يوليو لإجراء مباحثات مع رئيس الوزراء البريطانية تيريزا ماي.



وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان «أن الرئيس الأمريكي سيزور بريطانيا في 13 يوليو، وسيجري مباحثات ثنائية مع رئيسة الوزراء خلال زيارته»، مؤكدة بذلك تغريدة للسفير كيم داروش.



وكان الأخير أعرب عن «سروره» لإعلان الزيارة التي سبق وأن أرجئت، وقد تتسبب بتظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكي.

