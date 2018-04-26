رئيس المفوضية الأوروبية يحذر تركيا من تعديات غير شرعية بالبحر المتوسط

أدان جان كلوي يونكر رئيس المفوضية الأوروبية، التعديات «غير الشرعية» التي تمارسها تركيا في منطقة البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجة.



وحث «يونكر»، السلطات التركية على ضرورة تطبيع علاقتها مع كل من اليونان وقبرص والتوقف عن التعدي على سيادة الدول الأخرى، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإسبانية «إيفي» اليوم الخميس.



وقال «يونكر» خلال كلمته التي ألقاها امام البرلمان اليوناني: «نذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه عليه أن يسعى لتطبيع علاقتها مع قبرص واليونان».



وتابع: «هناك جنديين يونانيين من المفترض أن يتم إطلاق سراحهم تم اعتقالهم من قبل السلطات التركية».

