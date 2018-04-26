القاهرة : الخميس 26 أبريل 2018
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الخميس 26/أبريل/2018 - 05:51 م

طريقة جديدة لتحويل مخلفات المحيطات إلي وقود

طريقة جديدة لتحويل
عمرو خان
dostor.org/2145486

نشرت مجلة "سينس أدفانسيس" العلمية الدولية، دراسة خاصة لمجموعة من العلماء حول طريقة جديدة لتحويل المخلفات إلى وقود سائل، إذ تساهم هذه العملية في خفض استهلاك الطاقة بنسبة أقل من الطرق العادية.

وأكد العلماء، أن الناتج من هذه العملية مادة كيميائية عضوية تستخدم في تقنية تفكيك البولي إثيلين polyethylene، وهو البلاستك الأكثر توفرًا في العالم، الذي يستخدم في صناعات عدة، منها الأغشية البلاستيكية وأغلفة المواد الغذائية، وزجاجات المياه وأكياس التسوق، ويتم إنتاج حوالي 100 مليون طن من هذه المادة سنويًا.

وأوضح العلماء أنه لم يتم التوصل منذ وقت قريب إلى حل مناسب بما فيه الكفاية لمشكلة البلاستك، وكانت تمثل أكواما من المخلفات تهدد حياة البشر.


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