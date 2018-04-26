واشنطن تتهم «حماس» باستخدام أطفال «كدروع بشرية»

اتهمت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، اليوم الخميس، حركة «حماس» باستخدام أطفال «كدروع بشرية» إثر استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال تظاهرات في قطاع غزة.



وقالت «هايلي» خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي «اي طرف يهتم فعلا بالأطفال في غزة يجب أن يصر على أن توقف (حماس) فورا استخدام أطفال كدروع بشرية في نزاعها مع إسرائيل».



وقتلت قوات الاحتلال الإسرائيلية 41 فلسطينيا بينهم صحفيان منذ بدء احتجاجات؛ للمطالبة بحق العودة في 30 مارس على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

