العام الجديد في جامعة الإسكندرية بنظام الساعات المعتمدة

أكد الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، أن الجامعة ستتحول اعتبارا من العام الجامعي المقبل 2018/19 إلى الدراسة بنظام الساعات المعتمدة في مرحلة البكالوريوس؛ لتوسيع مدارك الطلاب وإكساب مهارات جديدة لبناء الشخصية المتكاملة.



جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمسابقة «ابدأ بنفسك.. أنت البداية» التي نظمتها الجامعة بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ضمن حملة الميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي التي أقيمت تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي تحت عنوان «أنت مراية نفسك» لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أفضل عمل إبداعي من وحي الميثاق الأخلاقي، بمشاركة رؤساء الجامعات المصرية ونواب وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.



وقدم «الكردي» التهنئة للطلاب الفائزين بجوائز عالمية وإقليمية ومحلية، مؤكدا حرص الجامعة على قيام الطلاب بممارسة الأنشطة المختلفة والتعرف على ثقافات أخرى ليكونوا خير سفراء لجامعتهم بعد التخرج.



وأعلن رئيس الجامعة عن إطلاق مسابقة تخرج لطلاب هذا العام لأحسن ثلاث أغنيات، بناء على عدد المشاهدات على موقع الفيديوهات «you tube».



