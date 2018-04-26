محكمة ألمانية تقضي بكشف «البوندستاج» مستندات تخص تبرعات للأحزاب

أصدرت المحكمة الإدارية العليا في برلين، حكما بضرورة قيام البرلمان الألماني (بوندستاج) بالكشف عن مستندات داخلية تخص التبرع للأحزاب وتخص تقارير مالية للمؤسسات الألمانية.



وكانت منظمة الشفافية البرلمانية الألمانية (أبجيأوردنيتن وتش)، وهي منظمة غير حزبية طالبت بإلقاء نظرة على سجلات وتعليمات إدارية ووثائق تخص إدارة البرلمان الألماني.



وقالت المحكمة اليوم الخميس، إن هذا المطلب يجب أن يستجيب له البرلمان الألماني.



وأشاد ممثلو المنظمة بقرار المحكمة، إذ قال المتحدث باسمها رومان إيبنر: «هذا القرار يمثل دعما لحقوق المواطنين ودعما لشفافية الدولة، ومن ثم يمثل دعما للديمقراطية في نهاية الأمر».



ويدور النقاش في برلين بشأن حالتين محددتين لعامي 2013 و2014 طالبت المنظمة بإتاحة الاطلاع على وثائقهما، وكانت المحكمة الإدارية ألزمت البرلمان في يناير 2017 بتقديم الوثائق، إلا أن البرلمان قدم في حينه استئنافا ضد الحكم رفضته المحكمة الإدارية العليا في البلاد.



ومن الممكن أن يقدم البرلمان طعنا لدى المحكمة الإدارية العليا في لايبسيج كإجراء أخير.

